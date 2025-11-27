 Panika oro uoste: keleivis išplėšė riedančio lėktuvo duris

KLM 622 skrydis iš Atlantos į Amsterdamą buvo atšauktas po to, kai vienas keleivis supanikavo ir atidarė avarinio išėjimo duris, lėktuvui dar tik riedant.

CBS News pranešė, kad incidentas įvyko antradienio vakarą Hartsfildo–Džeksono Atlantos tarptautiniame oro uoste. Tyrėjų teigimu, 48 metų Johannesas Van Heertumas esą pamatė kitą keleivį, kurio rankose, jo manymu, buvo ginklas. Supanikavęs jis atidarė avarinio išėjimo duris ir išskleidė pripučiamą evakuacijos rampą tiesiai ant tako.

Policija nurodo, kad tuo metu vyrui galėjo prasidėti psichikos sutrikimo priepuolis. Lėktuvas grįžo prie trapo, kur Van Heertumas buvo sulaikytas pareigūnų.

Jam pateikti kaltinimai dėl neatsargaus elgesio, antrojo laipsnio nusikalstamo elgesio ir trukdymo saugumui. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams jį apžiūrėjus, vyras buvo nuvežtas į Kleitono apygardos kalėjimą, kuriame šiuo metu laikomas be teisės būti išleistu už užstatą.

