Pareigūnai: didžiulis gaisras netoli Argentinos sostinės suvaldytas

Gaisras kilo penktadienį, per jį buvo sužeista daugiau nei 20 žmonių, bet dauguma jų jau išrašyti iš ligoninės, sakė pareigūnai.
Vėlai penktadienį virš Eseisos, esančios už 40 km nuo Buenos Airių ir netoli judriausio šalies tarptautinio oro uosto, į nakties dangų kilo tiršti juodų dūmų kamuoliai ir siautėjo oranžinės liepsnos.
Sprogimai ir gaisras, dėl kurių buvo apgadinta gyvenamųjų namų ir kitų pastatų, sukėlė vietos gyventojų paniką.
Gaisras dar neužgesintas, bet jau „suvaldytas, o tai reiškia, kad jis nebeplis“, šeštadienį šalies žiniasklaidai sakė Buenos Airių provincijos civilinės gynybos direktorius Fabianas Garcia (Fabijanas Garsija).
Pasak jo, incidento „bruožai buvo labai smarkūs, bet situacija niekada nebuvo nevaldoma tiek, kad kiltų pavojus gyventojams“.
Paveiktame rajone stebima oro kokybė. Ji kelia susirūpinimą, bet padėtis nėra itin pavojinga, nurodė F. Garcia.
Anksčiau Eseisos meras Gastonas Granadosas sakė, kad bandoma suvaldyti milžiniškus gaisrus keliose gamyklose.
„Bandome suvaldyti (gaisrą) ir jį užgesinti, bet kol kas mums nepavyko“, – sakė jis televizijai C5N. Meras pridūrė, kad išdužo jo paties namo langai ir kad iš apylinkių evakuojamos šeimos.
Ligoninės direktorius Carlosas Santoro (Karlosas Santoras) teigė, kad į jo įstaigą buvo atvežti 22 sužeistieji.
Jis pridūrė, kad tarp jų yra pacientas, patyręs širdies smūgį, ir nėščia moteris, kenčianti nuo kvėpavimo takų problemų.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad ugniagesiai šeštadienio rytą vis dar kovojo su gaisru.
Minimoje pramonės zonoje įsikūrusios kelios padangas, chemijos produktus ir kitas prekes gaminančios įmonės.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad sprogimai ir gaisrai nuniokojo penkias skirtingas gamyklas, o AFP žurnalistai pranešė, kad bent vienas gamyklos pastatas virto pelenais.
