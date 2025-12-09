 Argentinoje policija surengė reidus nacionalinės futbolo federacijos ir kelių komandų būstinėse

2025-12-09 16:41
BNS inf.

Argentinos pareigūnai antradienį, vykdydami tyrimą dėl pinigų plovimo, surengė reidus nacionalinės futbolo federacijos ir kelių pagrindinių komandų būstinėse, pranešė policijos šaltinis.

Argentinoje policija surengė reidus nacionalinės futbolo federacijos ir kelių komandų būstinėse / AFP nuotr.

Teisėjo nurodymu vienu metu surengtų reidų metu pareigūnai apieškojo Argentinos futbolo federacijos biurus į pietus nuo Buenos Airių, taip pat reidai vyko tokiose komandose kaip „Racing Club“, „San Lorenzo“, „Independiente“ ir „Banfield“, teigė šaltinis.

„Iki šiol atlikta 25–30 reidų komandose ir privačiuose namuose“, – teigė šaltinis, taip pat patvirtindamas įvykus reidą federacijos būstinėje.

Agentai ieškojo apskaitos informacijos, susijusios su finansų bendrove „Sur Finanzas“, kuri remia kelias komandas ir įtariama piktnaudžiavimu.

Praėjusį mėnesį mokesčių administratorius pateikė skundą prieš bendrovę, kaltindamas ją vengiant mokėti mokesčius, kurių vertė siekia 550 mln. JAV dolerių.

Bendrovė yra sudariusi nemažai verslo sandorių Argentinos futbolo pasaulyje, o jos generalinis direktorius Arielis Vallejo (Arielis Valjechas) yra artimas futbolo federacijos vadovui Claudio Tapiai (Klaudijui Tapijai).

Praėjusiais metais „Sur Finanzas“ buvo oficiali Argentinos futbolo lygos ir nacionalinės komandos rėmėja.

Šiame straipsnyje:
Argentina
futbolas
reidai
Futbolo federacija

