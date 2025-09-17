Paryžiuje iš muziejaus pavogta 600 tūkstančių eurų vertės aukso pavyzdžių

Nacionaliniame gamtos istorijos muziejuje, garsėjančiame dinozaurų skeletais bei gyvūnų iškamšomis ir įsikūrusiame prabangiame Prancūzijos sostinės 5-ajame rajone, taip pat yra geologijos ir mineralogijos galerija.
Įsilaužimas aptiktas antradienio rytą; įsibrovėliai, kaip pranešama, kampiniu šlifuokliu ir dujiniu degikliu prasiskynė kelią į paryžiečių ir turistų mėgstamą kompleksą ant upės kranto.
„Pavogti keli gamtinio aukso pavyzdžiai iš muziejuje saugomų nacionalinių kolekcijų“, – antradienį vakare AFP pranešė muziejaus spaudos tarnyba.
„Nors pavogti egzemplioriai vertinami maždaug 600 tūkst. eurų, atsižvelgiant į žaliavinio aukso kainą, vis dėlto jie turi neišmatuojamą vertę kaip paveldas“, – pridūrė tarnyba.
Gamtinis auksas – tai metalo lydinys, kurio sudėtyje yra natūralaus ir neapdirbto aukso bei sidabro.
Neįvardytas policijos šaltinis laikraščiui „Parisien“ sakė, kad muziejaus signalizacijos ir stebėjimo sistemos liepos mėnesį buvo sutrikdytos per kibernetinę ataką, o vagys, matyt, žinojo apie jų pažeidžiamumą.
„Šis incidentas įvyko kritiniu kultūros įstaigoms ir ypač muziejams metu. Pastaraisiais mėnesiais vagys iš tiesų nusitaikė į kelias viešąsias kolekcijas“, – pridūrė muziejaus atstovai.
Jie nedetalizavo kitų vagysčių, tačiau žinoma, kad anksčiau šį mėnesį buvo įsilaužta į Adrieno Dubouche nacionalinį muziejų Limože, centrinėje Prancūzijoje. Vagys pavogė dvi kiniško porceliano lėkštes ir vazą, laikomus nacionalinėmis vertybėmis, o nuostoliai įvertinti 6,5 mln. eurų.
Praėjusių metų lapkritį keturi vyrai su kirviais ir beisbolo lazdomis vidury baltos dienos sudaužė vitrinas Cognacq-Jay meno muziejuje Paryžiuje ir išsinešė kelis 18 amžiaus kūrinius.
Kitą dieną per ginkluotą apiplėšimą muziejuje Saono ir Luaros departamente centrinėje Prancūzijoje buvo pavogta juvelyrinių dirbinių už kelis milijonus eurų.
