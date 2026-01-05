 JAV į derybas dėl Ukrainos Paryžiuje siunčia Steve'ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį

JAV į derybas dėl Ukrainos Paryžiuje siunčia Steve'ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį

2026-01-05 18:24
BNS inf.

 JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas (Stivas Vitkofas) ir žentas Jaredas Kushneris (Džaredas Kušneris) šią savaitę dalyvaus Ukrainos sąjungininkų susitikime Paryžiuje, pirmadienį naujienų agentūrai AFP pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.

Jaredas Kushneris
Jaredas Kushneris / AP nuotr.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) antradienį rengia „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą. Jame turi būti aptartos saugumo garantijos kaip taikos susitarimo tarp Ukrainos ir Rusijos dalis.

Šiame straipsnyje:
JAV
derybos dėl Ukrainos
Paryžius
Jaredas Kushneris

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų