Buvęs Latvijos gynybos ministras: pasitikėjimas JAV tirpsta kaip sniegas pavasarį

Vis dėlto, tai nereiškia, jog Latvija turėtų nusigręžti nuo JAV, kurios yra ilgametės jos draugės, pabrėžė šiuo metu ekspertų grupės „Northern Europe Policy Center“ direktoriumi dirbantis A. Pabrikas. Pasak jo, latviai vis dar tikisi, jog Amerika pakeis savo poziciją Europos atžvilgiu teigiama linkme.
„Tuo pačiu mes, kaip maža šalis, negalime sau leisti gyventi iliuzijomis, svajonėmis ir prielaidomis“, – kalbėjo A. Pabrikas.
Jo teigimu, JAV karinėmis saugumo garantijomis pasitiki vos 20 proc. vokiečių.
„Pasitikėjimas tirpsta kaip sniegas pavasarį. Galiu lažintis, kad jei atliktume tokią Latvijos visuomenės apklausą, pasitikėjimo JAV lygis būtų kur kas mažesnis, nei prieš trejus metus“, – samprotavo A. Pabrikas.
Jo manymu, tai reiškia, kad Latvija turi ieškoti alternatyvų, tuo pačiu tęsdama bendradarbiavimą su „mūsų draugais iš JAV“, nes JAV Kongrese esama įvairių politikų.
„Tačiau mes negalime pasikliauti tuo, kad kritinėje situacijoje jie turės pakankamai politinės įtakos, jog priimtų sprendimą mums padėti“, – dėstė A. Pabrikas.
Todėl, anot jo, esamoje transatlantinio bendradarbiavimo sistemoje reikia ieškoti ir kitų paramos šaltinių.
„Svarbiausias yra Baltijos jūros šalių, kurios turi pakankamą ekonominę ir karinę galią, bendradarbiavimas“, – nurodė A. Pabrikas.
Latvijos užsienio reikalų ministro pareigas A. Pabrikas ėjo 2004–2007 m., o gynybos ministru dirbo 2010–2014 m. ir 2019–2022 m.
