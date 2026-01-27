Buvęs FIFA prezidentas ragina boikotuoti pasaulio futbolo čempionatą JAV

S. Blatteris tapo dar vienu tarptautiniu futbolo atstovu, išsakiusiu abejones dėl JAV tinkamumo būti čempionato šeimininke. Savo įraše socialinėje platformoje „X“ jis paragino boikotuoti čempionatą ir pritarė su FIFA anksčiau dirbusio šveicarų teisininko Marko Pietho mintims, išsakytoms interviu laikraščiui „Der Bund“ praeitą savaitę.
M. Piethas sirgaliams siūlė laikytis atokiau nuo JAV ir perspėja, kad į šalį atvykę žmonės gali būti įsodinti į artimiausią skrydį namo, jeigu jie neįtiks pareigūnams.
„Manau, kad Piethas kelia tinkamus klausimus dėl šio pasaulio čempionato“, – S. Blatteris pareiškė savo įraše platformoje „X“.
Pasak „The Associated Press“, tarptautinei futbolo bendruomenei susirūpinimą kelia JAV prezidento D. Trumpo ekspansionistinė pozicija Grenlandijos atžvilgiu, kelionių draudimai ir agresyvi taktika kovojant su reikiamų dokumentų neturinčiais migrantais bei su protestuotojais prieš tokius agresyvius veiksmus Amerikos miestuose, ypač Mineapolyje.
Prieš dvi savaites D. Trumpo administracija sujaukė sirgalių iš geriausių Afrikos futbolo šalių kelionių planus, kai iš esmės uždraudė įvažiuoti į JAV žmonėms iš Senegalo ir Dramblio Kaulo Kranto, nebent jie jau turi vizas. Į JAV vykti negalės ir aistruoliai iš Irano bei Haičio, nors jų valstybės pateko į pasaulio čempionatą, nes D. Trumpo administracija žmonėms iš šių šalių uždraudė įvažiuoti į JAV.
Šveicaras S. Blateris buvo FIFA prezidentu 1998–2015 m., kai atsistatydino vykstant tyrimui dėl korupcijos.
JAV pasaulio futbolo čempionatą surengs kartu su Kanada ir Meksika birželio 11–liepos 19 d.
