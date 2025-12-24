Pasienio konfliktas: Tailandas ir Kambodža pradėjo keturių dienų derybas

Šalių atstovai trečiadienį pradėjo keturių dienų derybas, „kad užbaigtų priešiškumą“ ir „sudarytų galimybes grįžti į normalų gyvenimą“, pareiškė Kambodžos vyriausybė ir paviešino abiejų delegacijų nuotrauką.
Tailandas yra „labai užtikrintas, kad susitikimas duos teigiamų rezultatų“, pabrėžė Gynybos ministerijos Bankoke atstovas. Tačiau derybų, kurios numatytos iki šeštadienio, sėkmė esą priklausys nuo Kambodžos žodžių ir veiksmų nuoširdumo.
Per gruodį atsinaujinusius mūšius tarp Tailando ir Kambodžos, institucijų duomenimis, iki šiol žuvo daugiau kaip 40 žmonių ir daugiau kaip 900 tūkst. buvo perkelti. Abi pusės kaltina viena kitą sukėlus naujus susirėmimus ir kiekviena pabrėžia teisę gintis.
Pirmadienį krizinių pokalbių dėl pasienio konflikto Malaizijoje susitiko Pietryčių Azijos šalių bloko ASEAN užsienio reikalų ministrai. Čia buvo sutarta dėl dvišalių pokalbių tarp Tailando ir Kambodžos atstovų.
Spalio pabaigoje Tailandas ir Kambodža, dalyvaujant JAV prezidentui Donaldui Trumpui, pasirašė susitarimą, turėjusį užtikrinti ilgalaikę taiką. Tačiau Tailandas lapkritį sustabdė taikos susitarimo įgyvendinimą.
Ginčas tarp Tailando ir Kambodžos rusena dešimtmečius. Konfliktas kilo dėl sienos vadinamajame Smaragdo trikampyje, kur susikerta Tailando Surino provincija, Kambodžos Odaro Mičėjaus provincija bei Laosas.
Konfliktas yra neaiškios sienos, kurią 1907 m. nustatė buvusi Kambodžos kolonijinė valstybė Prancūzija, padarinys.
