Pasklido džiugios naujienos nuo Everesto kalno

Apie 580 žygeivių ir daugiau kaip 300 gidų bei nešikų, kurie dar savaitgalį įstrigo Kinijos pusėje esančioje Everesto kalno dalyje, – skelbiama, kad jau visi saugūs, nusileido į gretimą miestelį. Orų staigios permainos kalnuose prasidėjo dar šeštadienį – pūga atkirto stovyklavietes 5 kilometrų aukštyje.
„Ten labai aukštai, beveik 5 tūkstančių metrų aukštyje. Kai kyla pūgos, gali iškristi metras sniego ar daugiau. O šaltis ir išretėjęs oras padidina pavojų. Žmonės ten gali mirti nuo ūmios kalnų ligos, įstrigus tokiame aukštyje – tai labai rimta“, – teigė alpinistas Alanas Hinkesas OBE.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tenka pasitelkti ne tik dronus, bet ir arklius bei jakus atšiaurioms vietoms pasiekti.
„Vietiniai jakų piemenys – tibetiečiai – patys traukia padėti, nes labai sunku ten ką pasiekti transporto priemonėmis. Nėra sniego valymo mašinų. Tenka ir išlaukti, kol sniegas nutirps“, – sakė A. Hinkesas.
Apie 350 žygeivių nusileido dar pirmadienį, likusieji – jau kitą dieną. Kai kuriems, pranešama, pasireiškė hipotermija, gelbėtojų komandoms teko lydėti ne tik su vaistų, bet ir su šildymo bei deguonies atsargomis. Gelbėjimo operacija Kinijos Tibeto regione baigta, tačiau aplinkiniuose kalnuotuose rajonuose sąlygos išlieka ekstremalios.
Gretimos Činghajaus provincijos kalnuose pirmadienį nuo hipotermijos mirė vienas žygeivis. O kitoje sienos pusėje – Nepale ir Indijoje – per liūčių sukeltas nuošliaužas žuvo daugiau kaip 70 žmonių.
Naujausi komentarai