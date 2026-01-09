 Prie Grigiškių įstrigę vilkikai – su vasarinėmis padangomis

2026-01-09 16:13
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Penktadienį dėl avarijų sutrikus eismui magistralėje Kaunas–Vilnius, specialiosios paskirties policija lydėjo barstytuvus į atkarpą ties Grigiškėms, kur įvyko vilkikų avarijos ir buvo sustojęs eismas Vilniaus link.

Prie Grigiškių įstrigę vilkikai – su vasarinėmis padangomis / Feisbuko grupės „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ nuotr.

„Situacija buvo sudėtinga kelyje iš Kauno link Vilniaus, netoli Grigiškių, prie „Viados” degalinės. Įkalnėje dėl vilkikų avarijos susidarė spūstis. Buvo kreiptasi pagalbos į policiją. Pareigūnai lydėjo iš Vilniaus prieš eismą važiavusius barstytuvus“, – Eltai penktadienį teigė įmonės „Kelių priežiūra“ atstovas Rimantas Zagrebajevas.

„Pabarsčius kelią situacija pagerėjo – dabar viena juosta automobiliai link Vilniaus jau juda, kita juosta mėgina judėti. Į priešingą pusę link Kauno, kryptimi Vilnius–Kaunas eismas šiuo metu intensyvėja, kaip ir įprasta penktadienio vakarą. Mašinos juda Kauno link, bet lėčiau”, – tęsė jis.

Jis sako, kad įvykio vietoje buvę kelininkai pastebi, jog vilkikai visiškai nepasiruošę žiemai, prie Grigiškių įstrigę vilkikai buvo su vasarinėmis padangomis.

Šiame straipsnyje:
Kaunas–Vilnius
Grigiškės
vilkikai
sniegas
pūga
vasarinės padangos

senis
o kaip į tai žiūri kelių inspekcija ?
1
0
