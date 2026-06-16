Paslaptinga mirčių serija Alpėse: per tris dienas žuvo dešimt alpinistų

Apie tai pranešė „Bild“.
Ekspertai pažymėjo, kad visos aukos turėjo alpinizmo patirties. Be to, tragedijų priežastis nebuvo prastos oro sąlygos – alpinistai kopė palankiu vasaros oru. Gelbėtojai šiuo metu šiuos incidentus priskiria prie nelaimingų atsitikimų, tačiau tikslios kritimo priežastys lieka neaiškios.
Pirmosios tragedijos įvyko birželio 12 d. Italijos Alpėse gelbėtojai 3600 metrų aukštyje aptiko trijų alpinistų kūnus. Tą pačią dieną Monblano masyve žuvo dar trys žmonės: du Prancūzijos teritorijoje ir vienas Italijos teritorijoje.
Kitą dieną, birželio 13 d., Šveicarijos Materhorno kalne įvyko dar viena mirtina nelaimė. Ten, ant Tyndallo viršukalnės, kopdamas įprastu maršrutu žuvo prancūzų alpinistas. Jo kūną ištraukė vietos oro gelbėjimo tarnyba „Air Zermatt“.
Tą pačią dieną tragedija įvyko Karvendelio kalnuose netoli Mittenvaldo. 22 metų vyras iš Miuncheno su bendraamžiu kopdamas maždaug 2000 metrų aukštyje nukrito iš 130 metrų aukščio ir mirė nuo patirtų sužalojimų.
Paskutinės dvi mirtys užfiksuotos birželio 14 d. Monte Pasubio kalne, Italijos Vičencos ir Trento provincijų pasienyje. Nuo 100 metrų aukščio sudėtingoje uolos atkarpoje nukrito 25 metų moteris ir 26 metų vyras. Trečiąjį jų grupės alpinistą pavyko evakuoti gelbėjimo sraigtasparniu.
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