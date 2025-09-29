 Pavojingas virusas smogė didžiausiai kiaulių fermai: įtariamas sabotažas

2025-09-29 12:25
Eglė Radušytė (LNK)

Pavojingas virusas smogė didžiausiai kiaulių fermai Kroatijoje, įtariamas sabotažas.

Virusui patekus į šį kiaulių ūkį, teks numarinti kone 10 tūkstančių kiaulių. Kroatijos žemės ūkio ministras neatmeta, kad šie išpuoliai – tyčiniai.

„Vertiname tai labai rimtai ir neatmetame nė vieno varianto“, – teigė Kroatijos žemės ūkio ministras David Vlajčić.

Ministrui antrina ir kai kurie politikai.

LNK stop kadras.

„Tam tikros situacijos ūkiuose tikrai keistos ir tai turi tirti ir policija, ir specialiosios tarnybos“, – sakė parlamento narys Ivica Kukavica.

Kiti politikai vertina tai vien kaip neatsakingą retoriką ir primena – tas pats Tėvynės judėjimas prieš porą metų protestavo išvien su kiaulių augintojais prieš valdžios skelbtas priemones.

„Prieš dvejus metus jie dalyvavo protestuose prieš epidemiologines priemones ūkiuose, o dabar prabilo apie kažkokį specialųjį karą“, – kalbėjo parlamento narė Sandra Benčić.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Aišku, viskas įmanoma, bet kad kas nors taip pultų Kroatiją? Tai gali nutikti tik Tėvynės judėjimo žmogaus galvoje“, – šnekėjo Kroatijos politikas ir verslininkas Radimir Čačić.

Ministras sustiprino ir šalies sienų, ir ūkių stebėjimą. Valstybės sekretorius irgi neatmeta tyčios – bet kitos, kad būtent dėl aukštų biologinio saugumo standartų galimai ir kilo šio ypatingo karo idėja: kažkas tenori pasipinigauti. Kol politikai kariauja tarpusavyje, labiausiai kenčia kiaulių augintojai: ištuštėję gardai ir neaiški ateitis.

