Pažeistas Baikonuro kosmodromas Kazachstane

Rusijos kosmoso programa jau daugelį metų kenčia dėl finansavimo trūkumo ir korupcijos skandalų.
„Nustatyta, kad buvo pažeisti keli paleidimo aikštelės elementai“, – socialiniuose tinkluose pranešė „Roskosmos“, surengusi apžiūrą Baikonuro kosmodrome Kazachstane – vienintelę Rusijos pilotuojamų misijų į Tarptautinę kosminę stotį (TKS) paleidimo aikštelę.
Agentūra, vertindama paleidimo aikštelės būklę, pareiškė, kad „visos remontui reikalingos atsarginės dalys yra, o žala bus ištaisyta artimiausiu metu“.
Pasak Rusijos tinklaraštininkų, rašančių apie kosmosą, dėl incidento „Roskosmos“ kurį laiką negalės vykdyti kosminių paleidimų, teigdami, kad Kazachstane esantis objektas buvo smarkiai apgadintas.
Ketvirtadienį 4 val. 27 min. vietos (11 val. 27 min. Lietuvos) laiku iš Baikonuro kosmodromo pakilo erdvėlaivis „Sojuz MS-28“ su NASA astronautu Chrisu Williamsu ir dviem rusų kosmonautais Sergejumi Mikajevu bei Sergejumi Kud-Sverčkovu.
„Roskosmos“ duomenimis, erdvėlaivis vėliau ketvirtadienį sėkmingai prisijungė prie TKS.
Kosmosas išlieka viena iš nedaugelio JAV ir Rusijos glaudaus bendradarbiavimo sričių, beveik visiškai nutrūkus Maskvos ir Vašingtono santykiams dėl karo Ukrainoje.
Dėl Rusijai nuo 2022 metų taikomų griežtų sankcijų, daugelis Vakarų valstybių nutraukė bendradarbiavimą su „Roskosmos“.
Naujausi komentarai