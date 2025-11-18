Per gaisrą žuvo dvylika žmonių, įskaitant devynis vaikus

Trys asmenys iš liepsnojančio pasato išnešti be sąmonės, pranešė naujienų agentūra „Tengrinews“, remdamasi institucijomis.
Nelaimė įvyko kaime pačiuose šalies pietuose. Artimiausias didelis miestas yra už 100 km esanti Uzbekijos sostinė Taškentas.
Pateiktais duomenimis, liepsnos visiškai apėmė dviejų aukštų gyvenamąjį namą. Kaimynai pasakojo, kad po šventės name buvo daug svečių.
Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas nurodė pradėti nelaimės tyrimą. Jis taip pat pažadėjo pagalbą žuvusiųjų artimiesiems.
