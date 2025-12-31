Peru istorinėje vietovėje susidūrė du traukiniai: vienas žmogus žuvo, 40 sužeista

Žuvusysis buvo vieno iš dviejų traukinių konduktorius, pranešė Kusko miesto, esančio arčiausiai garsiosios inkų citadelės, prokuratūra.
Pareigūnai pranešė, kad dirba siekdami nustatyti sužeistų traukinio keleivių tapatybes, nes tarp jų buvo daug užsienio turistų ir dauguma jų – sunkiai sužeisti.
Vaizdo įrašuose, kuriuos keleiviai persiuntė televizijos stočiai RPP, matyti šalia bėgių gulintys sužeistieji, o netoliese stovi du apgadinti lokomotyvai.
Į įvykio vietą nuošalioje Andų vietovėje, į kurią negalima paprastai atvykti keliais, skubiai išvažiavo keliolika greitosios pagalbos automobilių ir medicinos darbuotojų.
Policininkai su šalmais ir neoninės spalvos liemenėmis neštuvais nešė sužeistus keleivius iš traukinių, kad jiems būtų suteikta pagalba.
Nuo 1983 m. į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas senovinis Maču Pikču tvirtovės kompleksas kasdien sulaukia vidutiniškai apie 4 500 lankytojų, tarp kurių daug užsieniečių, teigia Turizmo ministerija.
Dauguma turistų į istorinę vietovę, esančią aukštai Andų kalnuose, atvyksta traukiniu ir autobusu.
Geležinkelių agentūra „Ferrocarril Transandino“ pranešė, kad operatorės „PeruRail“ traukinys apie pietus susidūrė su kitu traukiniu, priklausančiu „Inca Rail“, vieninteliame kelyje, jungiančiame Ollantaytambo miestelį su Maču Pikču. Avarijos priežastis kol kas nežinoma.
Rugsėjo mėnesį apie 1 400 turistų buvo evakuoti iš Aguas Calientes geležinkelio stoties, kuri aptarnauja Maču Pikču, o dar 900 turistų buvo įstrigę, protestuotojams rąstais ir akmenimis užblokavus geležinkelio bėgius.
Vietos gyventojai reikalavo, kad sąžiningo konkurso būdu būtų išrinkta nauja autobusų bendrovė, kuri gabentų lankytojus į Maču Pikču papėdę, ir ne kartą protestavo reikšdami savo reikalavimus.
Inkų imperijos senovinė sostinė Maču Pikču buvo pastatyta 15 amžiuje 2 500 m aukštyje inkų valdovo Pačakuteko įsakymu. Tvirtovė laikoma architektūros ir inžinerijos stebuklu.
