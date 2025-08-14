Pietų Europoje per miškų gaisrus žuvo trys žmonės, tūkstančiai priversti palikti namus

Ugniagesiai tęsė kovą su daugybe gaisrų po ilgų savaičių karščio bangų ir temperatūros šuolių Viduržemio jūros regione.
Už Graikijos Patrų uostamiesčio ribų ugniagesiai stengėsi apsaugoti namus ir žemės ūkio objektus, liepsnoms siaubus pušynus ir alyvmedžių giraites. Miesto pakraštyje už daugiabučių namų kilo aukšti liepsnų stulpai, o netoliese esančioje automobilių saugojimo aikštelėje liepsnos pasiglemžė dešimtis automobilių.
„Šiandien – dar viena labai sunki diena, gaisrų pavojui daugelyje šalies vietų išliekant labai dideliam“, – sakė ugniagesių tarnybos atstovas Vasilis Vatrakojanis. Jis pridūrė, kad mažiausiai 15 ugniagesių buvo paguldyti į ligoninę arba jiems buvo suteikta medicininė pagalba dėl nudegimų, apsinuodijimo dūmais ar išsekimo.
Daugelyje nukentėjusių šalių senka gaisrų gesinimo ištekliai, o Graikijos Chijo saloje išvargę ugniagesiai po naktinės pamainos miegojo pakelėje.
Atėnai taip pat nusiuntė pagalbą kaimyninei Albanijai, prisijungdami prie tarptautinių pastangų kovoti su dešimtimis miškų gaisrų. Trečiadienį pareigūnai pranešė, kad per vieną gaisrą į pietus nuo albanų sostinės Tiranos žuvo 80 metų vyras.
Vidurio Albanijoje, netoli buvusio kariuomenės amunicijos sandėlio, buvo evakuoti keturių kaimų gyventojai. Korčėje, Albanijos pietuose netoli sienos su Graikija, pranešta apie sprogimus, kuriuos sukėlė užkasti Antrojo pasaulinio karo laikų artilerijos sviediniai. Valdžia pranešė, kad centriniame šalies regione sugriauta dešimtys namų.
Žūtys Ispanijoje ir Turkijoje
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas pareiškė užuojautą dėl ugniagesio savanorio žūties smarkiai nukentėjusiame Kastilijos ir Leono regione į šiaurę nuo sostinės Madrido, kur tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti namus dėl evakuacijos.
„Padėtis dėl miškų gaisrų išlieka rimta, todėl būtina imtis papildomų atsargumo priemonių, – rašė P. Sanchezas įraše socialiniuose tinkluose. – Dar kartą dėkoju visiems, kurie nenuilstamai kovoja su liepsnomis.“
Kai kuriose centrinės Ispanijos dalyse evakuacijos centrai buvo visiškai užpildyti, o kai kurie žmonės naktį praleido lauke ant sulankstomų lovų. Stipriausi gaisrai persimetė į šiaurę, į kaimo vietoves.
Valstybinė geležinkelio bendrovė „Renfe“ pranešė, kad susisiekimas greitojo geležinkelio linija tarp Madrido ir šiaurės vakarinio Galisijos regiono buvo sustabdytas, kai gaisrai priartėjo prie kai kurių bėgių ruožų.
Vėlai trečiadienį vidaus reikalų ministras Fernando Grande-Marlaska sakė, kad Ispanija paprašė Europos Sąjungos (ES) pagalbos, įskaitant dviejų vandenį pilstančių lėktuvų dislokavimą.
Jis paragino partnerius Europoje skubiai dislokuoti lėktuvus atsižvelgiant į orų prognozes, kurios gali pabloginti gaisrus, o transliuotojui „Cadena Ser“ teigė, kad prireikus Ispanija taip pat prašys atsiųsti ugniagesių gelbėtojų.
Turkijoje trečiadienį žuvo miškininkas, gesinęs miškų gaisrą šalies pietuose, pranešė pareigūnai. Miškininkystės ministerija pranešė, kad jis žuvo per gaisrinio automobilio avariją, per kurią buvo sužeisti dar keturi žmonės.
Turkija su dideliais miškų gaisrais kovoja nuo birželio pabaigos. Iš viso per tą laiką žuvo 18 žmonių, įskaitant 10 gelbėtojų savanorių ir miškininkų, kurie žuvo liepą.
Prancūzijoje, kuri atsigauna po neseniai pietiniuose regionuose kilusių didžiulių gaisrų, trečią dieną iš eilės buvo ruošiamasi iki 42 laipsnių Celsijaus temperatūrai. Pareigūnai paskelbė perspėjimus dėl oro, suteikiančius vietos institucijoms teisę atšaukti viešuosius renginius ir aptverti vietoves, kuriose kyla didelis gaisrų pavojus.
Europos šalių pareigūnai nurodo įvairias didžiulių gaisrų priežastis, įskaitant neatsargų ūkininkavimą, netinkamai prižiūrimus elektros laidus ir vasaros audras su žaibais.
