 Po dronų atakos prieš tanklaivius Juodojoje jūroje Turkija iškvietė Rusijos ir Ukrainos pasiuntinius

Po dronų atakos prieš tanklaivius Juodojoje jūroje Turkija iškvietė Rusijos ir Ukrainos pasiuntinius

2025-12-04 22:27
BNS inf.

Turkija iškvietė Rusijos ir Ukrainos pasiuntinius po kelių dronų atakų prieš su Maskva siejamus tanklaivius Juodojoje jūroje, ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP pranešė turkų užsienio reikalų ministerijos šaltinis.

Po dronų atakos prieš tanklaivius Juodojoje jūroje Turkija iškvietė Rusijos ir Ukrainos pasiuntinius
Po dronų atakos prieš tanklaivius Juodojoje jūroje Turkija iškvietė Rusijos ir Ukrainos pasiuntinius / AFP nuotr.

„Mes pakvietėme Rusijos ir Ukrainos pasiuntinius, kad išreikštume susirūpinimą“, – pareiškė šaltinis.

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) pirmadienį pasmerkė Ukrainos dronų atakas prieš Rusijos „šešėlinio laivyno“ naftos tanklaivius. Jo žodžiais, tai nerimą kelianti eskalacija.

Antradienį Turkija paskelbė, kad dar vienas tanklaivis pranešė patyręs ataką Juodojoje jūroje.

Pasak Turkijos laivybos reikalų direkcijos, tanklaivis „Midvolga 2“ plaukė iš Rusijos į Sakartvelą ir gabena saulėgrąžų aliejų. Jame yra 13 įgulos narių, bet jie nenukentėjo.

Praėjusią savaitę taip pat įvyko sprogimai dviejuose kituose tanklaiviuose prie Turkijos krantų.

Ukraina patvirtino, kad penktadienio popietę netoli Turkijos Juodosios jūros pakrantės panaudojo jūrinius dronus smūgiams į tanklaivius. Pranešta, kad abiejų laivų įgulų nariai yra saugūs.

Vienas ukrainiečių saugumo šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad šie tanklaiviai slapta gabeno rusišką naftą.

Šiame straipsnyje:
Turkija
Rusijos ir Ukrainos pasiuntiniai
Juodoji jūra
dronų ataka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų