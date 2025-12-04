Po dronų atakos prieš tanklaivius Juodojoje jūroje Turkija iškvietė Rusijos ir Ukrainos pasiuntinius

„Mes pakvietėme Rusijos ir Ukrainos pasiuntinius, kad išreikštume susirūpinimą“, – pareiškė šaltinis.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) pirmadienį pasmerkė Ukrainos dronų atakas prieš Rusijos „šešėlinio laivyno“ naftos tanklaivius. Jo žodžiais, tai nerimą kelianti eskalacija.
Antradienį Turkija paskelbė, kad dar vienas tanklaivis pranešė patyręs ataką Juodojoje jūroje.
Pasak Turkijos laivybos reikalų direkcijos, tanklaivis „Midvolga 2“ plaukė iš Rusijos į Sakartvelą ir gabena saulėgrąžų aliejų. Jame yra 13 įgulos narių, bet jie nenukentėjo.
Praėjusią savaitę taip pat įvyko sprogimai dviejuose kituose tanklaiviuose prie Turkijos krantų.
Ukraina patvirtino, kad penktadienio popietę netoli Turkijos Juodosios jūros pakrantės panaudojo jūrinius dronus smūgiams į tanklaivius. Pranešta, kad abiejų laivų įgulų nariai yra saugūs.
Vienas ukrainiečių saugumo šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad šie tanklaiviai slapta gabeno rusišką naftą.
Naujausi komentarai