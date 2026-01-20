 Po Rusijos smūgio Ukrainos parlamentas liko be elektros ir vandens

Po Rusijos smūgio Ukrainos parlamentas liko be elektros ir vandens

2026-01-20 19:05
BNS inf.

Rusijos naktiniai smūgiai Ukrainos energetikos tinklui paliko parlamento pastatą Kyjive be elektros, šildymo ir vandens, antradienį pranešė jo pirmininkas.

Ruslanas Stefančukas
Ruslanas Stefančukas / AFP nuotr.

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų