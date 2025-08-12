Skvernelis telefonu kalbėjosi su Stefančuku: visose derybose dėl taikos turi dalyvauti ir Ukraina

„Prieš šią savaitę suplanuotą JAV ir Rusijos susitarimą Aliaskoje, šįryt turėjau pokalbį su Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančuku. Aptarėme šiandien pasirašytą bendrą Baltijos šalių parlamentų vadovų deklaraciją ir mūsų nekeičiamą poziciją, kad visose derybose dėl taikos turi dalyvauti ir Ukraina“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė S. Skvernelis.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda savo ruožtu telefonu kalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Anot Prezidentūros, pokalbio metu G. Nausėda patikino, kad Lietuva laikosi pozicijos, jog Ukrainos ir visos Europos ateitį lemiantys klausimai negali būti sprendžiami be Ukrainos ir Europos Sąjungos (ES) atstovų.
ELTA primena, kad penktadienį Aliaskoje vyks JAV prezidento Donaldo Trumpo susitikimas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje baigties.
Prieš konsultacijas su D. Trumpu ir JAV viceprezidentu JD Vance‘u planuojamas virtualus Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo, V. Zelenskio ir Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Lenkijos bei Suomijos vadovų susitikimas.
Prie šio susitikimo taip pat turėtų prisijungti Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.