Po Rusijos smūgių Ukrainos energetikos objektams sutriko elektros ir šildymo tiekimas

Ši nauja oro smūgių banga surengta tuo metu, kai Ukrainos derybininkai Floridoje trečią dieną iš eilės susitinka su JAV pasiuntiniais aptarti Vašingtono parengto plano, skirto užbaigti beveik ketverius metus trunkantį karą.
Rusija naktį į Ukrainą paleido 653 dronus ir 51 raketą, šeštadienį pranešė ukrainiečių oro pajėgos.
„Pagrindiniai šių smūgių taikiniai vėl buvo energetikos objektai. Rusijos tikslas – sukelti kančias milijonams ukrainiečių“, – socialiniuose tinkluose pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
V. Zelenskis nurodė, kad Rusijos dronas pataikė į pagrindinį geležinkelio stoties pastatą Fastive, esančiame apie 70 km į pietvakarius nuo Kyjivo, ir jį sudegino
Ukrainos valstybinė geležinkelių operatorė „Ukrzaliznycia“ informavo, kad aukų išvengta, tačiau sutriko priemiestinių traukinių eismas.
Pasak Kyjivo pareigūnų, raketos ir dronai taip pat buvo nukreipti į energetikos objektus Černihivo, Zaporižios, Lvivo ir Dnipropetrovsko srityse.
„Odesos srityje dėl padarytos žalos 9,5 tūkst. abonentų liko be šildymo, o be vandens – 34 tūkst.", – sakė atstatymo ministras Oleksijus Kuleba.
Po smūgių buvo sušauktas skubus ministrų koordinacinis pasitarimas, socialiniame tinkle „X“ pranešė ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko..
„Tęsiant šios atakos pasekmių likvidavimą, visoje šalyje reikės atlikti papildomus elektros energijos tiekimo nutraukimus“, kad būtų stabilizuota sistema, kol bus tęsiami remonto darbai, pridūrė premjerė.
Nepaisant JAV vadovaujamų diplomatinių pastangų užbaigti karą, Rusija nuo invazijos pradžios 2022 metų vasarį nuolat taikosi į Ukrainos elektros ir šildymo tinklus, sunaikindama didelę dalį svarbiausių civilinės infrastruktūros objektų.