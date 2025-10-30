 Rusija smogė Ukrainos energetikos objektams, žuvo trys žmonės

2025-10-30 14:20
BNS inf.

Per masinę rusų dronų ir raketų ataką prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki trijų, ligoninėje mirus vienam sužeistam vaikui.

Rusija smogė Ukrainos energetikos objektams, žuvo trys žmonės / Scanpix nuotr.

Kyjivas ketvirtadienį pranešė, kad Rusija šimtais dronų ir raketų apšaudė Ukrainos energetikos objektus, pražudė mažiausiai tris žmones, įskaitant septynerių mergaitę, sužeidė dar 17 žmonių, tarp jų kelis vaikus nuo dvejų iki 16 metų.

Rusija ketvirtadienį panaudojo 52 raketas ir 653 dronus, pranešė Ukrainos oro pajėgos ir pridūrė, kad numušė 623 taikinius.

Pietrytinėje Zaporižios srityje žuvo du žmonės, tarp jų iš po griuvėsių ištrauktas vyras. Dar 17 žmonių buvo sužeisti, įskaitant šešis vaikus, pranešė regiono valdžia. Vienam iš sužeistų vaikų yra dveji metai.

Ukrainos centriniame Vinycios regione dėl patirtų sužeidimų ligoninėje mirė septynerių mergaitė, pranešė vietos gubernatorė Natalija Zobolotna.

Anksčiau šios srities pareigūnai skelbė, kad per rusų ataką buvo sužeisti keturi žmonės.

