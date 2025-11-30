Policija: centrinėje Meksikos dalyje per išpuolį bare mažiausiai 7 žmonės

Policijos pranešime nurodoma, kad po šūvių Tuloje, esančioje už maždaug 97 kilometrų į šiaurę nuo sostinės Meksiko, keturi žmonės buvo rasti negyvi įvykio vietoje, o dar trys mirė, kai jiems buvo teikiama medicininė pagalba.
Liudininkai policijai pasakojo, kad ginkluoti vyriškiai į barą „La Resaka“, esantį miesto darbininkų rajone, įsiveržė šeštadienį ryte.
Federalinės ir valstijos saugumo pajėgos pradėjo operaciją, tačiau kol kas nė vieno įtariamojo nesulaikė.
Yra žinoma, kad Hidalgo valstijoje, kurioje yra Tula, veikia prekyba vogtu kuru užsiimančios gaujos, tačiau tokios masinės žudynės čia – retas reiškinys.
Hidalgo valstijos saugumo biuras sakė, kad prieš išpuolį Tuloje buvo užfiksuota konfliktų tarp konkuruojančių gaujų.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad po įtariamo vietos gaujos lyderio arešto prasidėjo vidiniai konfliktai.
Nuo 2006 m., kai buvo pradėta kovos su karteliais kampanija, smurtaujantys nusikaltėliai – daugiausiai narkotikų kontrabandininkai – Meksikoje pražudė apie 480 tūkst. žmonių, dar mažiausiai 120 tūkst. žmonių yra dingę be žinios.
