Policija: šaudynes Sidnėjaus paplūdimyje surengė tėvas ir sūnus

„50 metų vyras mirė. 24 metų vyras šiuo metu yra ligoninėje“, – spaudos konferencijoje sakė Naujojo Pietų Velso policijos komisaras Malas Lanyonas (Melas Lanjonas).
„Galiu pasakyti, kad daugiau nusikaltėlių neieškome“, – sakė jis.
Vienas šaulys buvo nukautas policijos, todėl iš viso pareigūnų skelbiamas žuvusiųjų skaičius siekia 16.
Tuo tarpu Australijos premjeras Anthony Albanese'is (Entonis Albanizis) sakė, kad išpuolio aukų atminimas bus pagerbtas iki pusės stiebo nuleistomis vėliavomis.
