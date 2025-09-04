Populiari nuomonės formuotoja paskelbė mįslingą vaizdo įrašą ir dingo kaip į vandenį

Marian Izaguirre paskutinį kartą buvo matyta rugsėjo 1 d. Uruapano mieste, Meksikoje, raudoname „Kia Rio“ automobilyje. Kitą dieną policija paskelbė jos paiešką, rašo „Mirror“.
Teigiama, kad 23-ejų mergina „gali būti nusikaltimo auka“, ir visų, žinančių jos buvimo vietą, prašoma nedelsiant susisiekti su policija.
„Influencerė“ turi 3,9 mln. sekėjų „TikTok“ platformoje ir 320 tūkst. gerbėjų „Instagram“ socialiniame tinkle.
Paskutinis įrašas jos socialiniuose tinkluose darytas rugpjūčio 31 d. Paskelbtame vaizdo įraše ji pasirodė pasidažiusi klouno makiažu, fone girdėti daina „Porque te vas?“ (liet. „Kodėl tu išeini?“).
Komentarų skiltyje gausu susirūpinusių gerbėjų žinučių.
„Mes tave surasime“, – rašė vienas internautas.
„Tikiuosi, kad ji grįš namo sveika“, – vylėsi kitas.
Nuomonės formuotoja, kurios pilnas vardas yra Flor Marian Izaguirre Pineda, daugiausia dalijasi turiniu, susijusiu su mada ir gyvenimo būdu. Ji taip pat pradėjo popmuzikos karjerą su daina „Boom Boom“, kuri buvo išleista „Spotify“ platformoje 2023 m. liepą.
Ji dingo po to, kai rugpjūčio 22 d. buvo rasta kita Meksikos „influencerė“, suvyniota į plastiką.
Manoma, kad žmogžudystė susijusi su tariamu jos 36 metų vyro ryšiu su karteliais.
