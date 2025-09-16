Tragiška paieškų atomazga: ligoninėje mirė dingusi nuomonės formuotoja

23-ejų Marian Izaguirre buvo aptikta viešbutyje Morelijos mieste, Meksikoje.
M. Izaguirre šeima apie dingimą pranešė rugsėjo 1 d., o policija ją rado viešbučio kambaryje po penkių dienų.
Mergina buvo nugabenta į ligoninę, tačiau rugsėjo 12 d. ten mirė.
Anot policijos, jauną merginą ištiko smegenų mirtis, rašo „People“.
„Influencerė“ turi 3,9 mln. sekėjų „TikTok“ platformoje ir 320 tūkst. gerbėjų „Instagram“ socialiniame tinkle.
Paskutinis įrašas jos socialiniuose tinkluose darytas rugpjūčio 31 d. Paskelbtame vaizdo įraše ji pasirodė pasidažiusi klouno makiažu, fone girdėti daina „Porque te vas?“ (liet. „Kodėl tu išeini?“).
Nuomonės formuotoja, kurios pilnas vardas yra Flor Marian Izaguirre Pineda, daugiausia dalijosi turiniu, susijusiu su mada ir gyvenimo būdu. Ji taip pat pradėjo popmuzikos karjerą su daina „Boom Boom“, kuri buvo išleista „Spotify“ platformoje 2023 m. liepą.
