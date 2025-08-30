Prancūzijoje automobilis tyčia rėžėsi į minią

Po ginčo vyninėje vienas asmuo, kaip teigiama, nuėjo pasiimti automobilio ir tyčia dideliu greičiu atbulas rėžėsi į minią prie tos vyninės, sakė prokuroras Remi Coutinas (Remi Kutenas).
Jis pridūrė, kad dviejų sužeistųjų būklė kritinė.
Incidentas Normandijoje esančiame mieste įvyko maždaug 4 val. vietos (5 val. Lietuvos) laiku.
Pradėtas tyrimas dėl nužudymo ir pasikėsinimo nužudyti, nurodė prokuratūra. Ji atmetė bet kokius teroristinius ar rasistinius nusikaltimo motyvus.
Pasak R. Coutino, įvyko vienos jaunos moters ir kelių vyrų ginčas ir apsaugininkai išlydėjo visus klientus į lauką.
Tada vienas asmuo nuėjo pasiimti automobilio ir rėžėsi į minią.
Policija sulaikė du vyrus ir vieną moterį.
