Moteris automobiliu įvažiavo į baseiną: mašinoje – ir penkiametė dukra

Baseinas – vieta, kurioje automobilio neturėtų būti. Tai ne reklaminis triukas – „Jaguar“ vieno Prancūzijos miestelio baseine atsidūrė visiškai atsitiktinai.
„Automobilis stovėjo stovėjimo aikštelėje šalia teatro, kuriame vyko šokių šventė. Po to kažkas pravažiavo pro medžius, tvorą, pramušė didžiulius stiklinius langus ir atsidūrė baseino dugne“, – pasakojo savivaldybės administracijos direktorius Pierre Nicolini.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Netrukus paaiškėjo, kas sėdėjo automobilyje.
„Mums labai pasisekė, kad nebuvo sužalotųjų ar aukų. Automobilyje buvo motina, o mašinos gale sėdėjo jos penkiametė dukra. Baseino instruktorius iš karto panėrė ir ištraukė abu žmones – turime jiems padėkoti. Ištraukti žmones iš automobilio po vandeniu dėl slėgio yra gerokai sudėtingiau“, – sakė P. Nicolini.
Per stebuklą automobilis nieko nepražudė – stiklo šukės sužeidė tik vieną žmogų.
„Baseine buvo apie dvidešimt žmonių – jie plaukiojo ir užsiėmė kitomis veiklomis. Laimei, sveiki liko ir jie, ir automobilyje buvusios mama su dukra“, – teigė P. Nicolini.
Paaiškėjo, kad vairuotoja supainiojo stabdžio ir greičio pedalus.
„Kalbant apie žalą, šiuo metu jos negalime įvertinti. Susisieksime su draudimo bendrove, kad suorganizuotume automobilio iškėlimą ir visas su baseino valymu susijusias procedūras“, – aiškino P. Nicolini.
Automobiliui iš baseino ištraukti prireikė kelių valandų. Iš pradžių narai turėjo prikabinti plūdurus, kad transporto priemonė iškiltų į paviršių, vėliau prie jos buvo pritvirtinti lynai. Galiausiai kranas ištempė „Jaguar“ iš vandens. Visi 900 kubinių metrų baseino vandens bus išleisti, baseinas išvalytas, po to vėl pripildytas vandens ir atvers duris lankytojams.
