Prancūzijoje – nauja karščio banga: dešimtyse vietovių paskelbtas pavojus

Prancūziją karščio banga jau alino birželio 19 – liepos 4 dienomis. Pasak meteorologijos tarnybos „Météo-France“, dabartinė karščio banga yra 51-oji, registruota šalyje nuo 1947 metų.
Meteorologijos tarnyba, be to, įspėjo dėl didelio miškų gaisrų pavojaus Viduržemio jūros regione. Ketvirtadienio vakarą ugniagesiams pavyko suvaldyti didelį gaisrą šalies pietuose, tačiau jis kol kas neužgesintas. Ik šiol liepsnos sunaikino 17 000 hektarų augalijos, žuvo vienas žmogus.
Pasak mokslininkų, ekstremalūs orai, kurie apima ir karščio bangas bei audras, yra ir žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinys. Manoma, kad jų intensyvumas ir dažnumas toliau didės.
Naujausi komentarai