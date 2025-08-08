 Prancūzijoje – nauja karščio banga: dešimtyse vietovių paskelbtas pavojus

Prancūzijoje – nauja karščio banga: dešimtyse vietovių paskelbtas pavojus

2025-08-08 15:36
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Prancūzijoje prasidėjo nauja karščio banga: dešimtyse departamentų šalies pietuose penktadienį paskelbtas pavojus, sekmadienį termometrų stulpeliai gali viršyti 40 laipsnių padalą. Meteorologijos tarnyba karščio bangos apogėjų daugelyje šalies dalių prognozuoja kitos savaitės pradžioje.

Prancūzijoje – nauja karščio banga: dešimtyse vietovių paskelbtas pavojus
Prancūzijoje – nauja karščio banga: dešimtyse vietovių paskelbtas pavojus / Scanpix nuotr.

Prancūziją karščio banga jau alino birželio 19 – liepos 4 dienomis. Pasak meteorologijos tarnybos „Météo-France“, dabartinė karščio banga yra 51-oji, registruota šalyje nuo 1947 metų.

Meteorologijos tarnyba, be to, įspėjo dėl didelio miškų gaisrų pavojaus Viduržemio jūros regione. Ketvirtadienio vakarą ugniagesiams pavyko suvaldyti didelį gaisrą šalies pietuose, tačiau jis kol kas neužgesintas. Ik šiol liepsnos sunaikino 17 000 hektarų augalijos, žuvo vienas žmogus.

Pasak mokslininkų, ekstremalūs orai, kurie apima ir karščio bangas bei audras, yra ir žmogaus sukeltos klimato kaitos padarinys. Manoma, kad jų intensyvumas ir dažnumas toliau didės.

Šiame straipsnyje:
Prancūzija
Karščiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų