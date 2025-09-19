Prancūzijoje policija nušovė mačete ginkluotą vyrą

Prokuroras Samuelis Finielzas nurodė, kad pavojų visuomenei kėlęs asmuo atsisakė vykdyti policijos nurodymus ir judėjo link pareigūnų, kurie pirmiausia panaudojo elektrošoką, o vėliau paleido į jį šešis šūvius.
Prokuroras pareiškė, kad pareigūnai taikėsi į vyro apatinę kūno dalį, tačiau dėl patirtų sužalojimų jis mirė įvykio vietoje.
Pasak policijos šaltinio, incidentas įvyko prieš pat 17 val. vietos vietos ( 18 val. Lietuvos) laiku netoli vaikų darželio.
„Atrodo, kad vaikams buvo grasinama“, – pareiškė S. Finielzas.
Prokuroras pareiškė, kad incidento metu niekas nenukentėjo.
Pasak jo, į įvykio vietą atvykę pareigūnai pamatė vyrą ginkluotą, kaip manoma, mačete „su kelių dešimčių centimetrų ilgio ašmenimis“.
S. Finielzas pareiškė, kad vyrui buvo liepta numesti ginklą ant žemės, tačiau jis nepaisė šių nurodymų.
Incidentas įvyko tuo metu, kai šimtai tūkstančių žmonių visoje Prancūzijoje išėjo į gatves, reikšdami pasipiktinimą dėl vyriausybės vykdomos taupymo politikos.
Prancūzijos valdžia patiria spaudimą griežčiau kovoti su nusikalstamumu šalia mokyklų, po kelių peilių išpuolių prieš mokytojus ir moksleivius pastaraisiais metais.
Naujausi komentarai