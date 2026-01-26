Prancūzijoje prasidėjo apeliacinis teismas dėl 2020 metais įvykdyto galvos nukirtimo mokytojui

Paryžiuje pirmadienį prasidėjo keturių vyrų, nuteistų už 2020 metais džihadistų įvykdytą Samuelio Paty (Samuelio Pačio) nužudymą, kuris sukrėtė Prancūziją, apeliacinis teismas.
47-erių S. Paty, kuris mokiniams neseniai buvo parodęs pranašo Mohammedo (Mohamedo) karikatūras, 2020-ųjų spalį nužudė čečėnų kilmės 18-metis.
Jo žudiką, Abdulachą Anzorovą, policija nukovė per susišaudymą.
2024-ųjų gruodį septyni vyrai ir viena moteris buvo pripažinti kaltais dėl neapykantos kurstymo, privedusio prie to, kad aštuoniolikmetis islamo radikalas nukirto galvą istorijos ir geografijos mokytojui netoli jo mokyklos viename Paryžiaus vakariniame priemiestyje.
Keturi vyrai apskundė nuosprendžius, pagal kuriuos jiems buvo skirta kalėti nuo 13 iki 16 metų.
Du A. Anzorovo draugai, Naimas Boudaoudas (Naimas Budaudas) ir Azimas Epsirchanovas, apskundė apkaltinamuosius nuosprendžius dėl bendrininkavimo įvykdant žmogžudystę, pagal kuriuos jie buvo nuteisti kalėti 16 metų.
Pirmojo teismo metu prokurorai juos apkaltino juos teikiant A. Anzorovui logistinę paramą, įskaitant ginklų pirkimą.
Kiti du kaltinamieji, kurie buvo nuteisti už teroristinį nusikalstamą susivienijimą dėl savo vaidmens neapykantos kurstymo kampanijoje prieš S. Paty prieš jo nužudymą, taip pat apskundė savo nuosprendžius.
Marokietis moksleivės tėvas Brahimas Chnina (Brahimas Šnina), melagingai teigęs, kad S. Paty paprašė mokinius musulmonus išeiti iš klasės prieš pademonstruodamas pranašo Mohammado karikatūras, buvo nuteistas kalėti 13 metų.
Jo dukra, kuriai tuo metu buvo 13 metų, tuo metu nebuvo klasėje ir per pirmąjį teismo procesą atsiprašė buvusio mokytojo šeimos.
Abdelhakimas Sefrioui (Abdelhakimas Sefriuji), prancūzų ir marokiečių kilmės islamistų aktyvistas, buvo nuteistas kalėti 15 metų.
Žodžio laisvės įstatymai
Pirmojo teismo proceso metu prokurorai teigė, kad B. Chnina ir A. Sefrioui socialiniuose tinkluose paskleidė melagingus paauglės teiginius, siekdami išprovokuoti „neapykantos jausmą“.
Tačiau B. Chninos advokatai sakė, kad jų kliento vaidmuo bus įvertintas apeliacinio teismo proceso metu, ir pridūrė, kad jis „niekada nedalyvavo teroristinėje veikloje“.
A. Sefrioui advokatas teigė, kad jo klientas nėra niekaip susijęs su A. Anzorovo įvykdytais nusikaltimais.
Likę keturi kaltinamieji, apibūdinami kaip A. Anzorovo džihadistų šalininkų tinklo, kuris internete skleidė provokuojantį turinį, nariai, neskundė jiems skirtų nuosprendžių, kurie numatė laisvės atėmimą arba lygtinę bausmę.
Teismo procesas Paryžiaus specialiajame apeliaciniame teisme turėtų trukti iki vasario 27 dienos.
S. Paty, tapęs žodžio laisvės ikona, karikatūras naudojo etikos pamokoje, per kurią buvo aptariami žodžio laisvės įstatymai Prancūzijoje.
2015 metais karikatūros pirmą kartą publikuotos satyriniame žurnale „Charlie Hebdo“.
Prancūzija, neturinti šventų ir uždraustų temų sąrašo, didžiuojasi savo pasaulietinėmis vertybėmis, ilga karikatūrų, pašiepiančių religinius veikėjus, istorija.
S. Paty nužudytas praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai „Charlie Hebdo“ perpublikavo pranašo karikatūras.
Žurnalui pirmą kartą jas išspausdinus, ginkluoti vyrai įsiveržė į satyrinio leidinio redakciją ir joje nužudė 12 žmonių.
