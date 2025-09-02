Prancūzijos policija nukovė vyrą, įtariamą Marselyje peiliu sužalojus mažiausiai penkis žmones

Pasak Nicolas Bessone'o (Nikolia Besono), vieno iš sužeistųjų būklė yra kritinė.
Prokuroras žurnalistams pranešė, kad užpuolikas buvo Tuniso pilietis, turėjęs teisinį statusą Prancūzijoje. Jis peiliu subadė viešbučio, iš kurio ką tik buvo iškeldintas už nemokėjimą, vadybininką.
N. Bessone'as sakė, kad įtariamasis per savo „nusikalstamą siautėjimą“ taip pat užpuolė vadybininko sūnų, kitą viešbučio svečią, kuris patyrė sunkiausius sužalojimus, ir du praeivius gatvėje.
Policijos pareigūnai įsikišo ir nukovė vyrą, sakė policijos šaltinis, prašęs neskelbti jo vardo.
Antradienio vakarą vidaus reikalų ministras Bruno Retailleau (Briuno Retajo) vyks į Marselį, kur planuoja apsilankyti miesto policijos būstinėje, pranešė ministro biuras.
Incidentą matęs vietos gyventojas naujienų agentūrai AFP papasakojo, kad įtariamasis bandė subadyti pareigūnus, kai jie mėgino jį suimti.
Kitas liudininkas agentūrai AFP papasakojo, kad vyras rankose laikė „du didelius mėsininko peilius“.
Policija aptvėrė incidento vietą ir priešais greitojo maisto restoraną pastatė kriminalistų palapinę.
Naujausi komentarai