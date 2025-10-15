Rasta prieš 27 metus dingusi moteris: istorijos atomazga šokiruoja

Mirellai, kuriai dabar 42-eji, buvo vos 15 metų, kai 1998 m. ji buvo matyta paskutinį kartą pietų Lenkijoje, Sventochlovicės mieste, rašo „The Sun“.
Pranešama, kad jos tėvai tuo metu kaimynams pasakojo, kad jų paauglė dukra dingo. Metų metus niekas to nekvestionavo. „Fakt“ duomenimis, 1998 m. sausio 6 d. tėvų prašymu ji buvo pašalinta iš mokyklos mokinių registro.
Tačiau šią vasarą policija aptiko siaubingą tiesą.
Liepos mėnesį policija buvo iškviesta į daugiabutį – gyventojai pranešė išgirdę iš vidaus sklindantį triukšmą.
Pareigūnams pasibeldus į duris, 82 metų šeimininkė neigė, kad vyksta kas nors neįprasto.
Tada policininkai tiesiogiai pasikalbėjo su Mirella, ši juos patikino, kad „viskas gerai“.
Tačiau pareigūnai pastebėjo žaizdas ant jos kojų ir nusprendė iškviesti greitąją pagalbą. Moteris buvo skubiai nugabenta į ligoninę. Gydytojai nustatė, kad jei jai nebūtų suteikta pagalba, ji būtų mirusi po kelių dienų dėl infekcijos.
Nors Mirella buvo atrasta liepą, šokiruojantis atvejis iškilo į viešumą tik dabar, kai vietos gyventojai pradėjo finansinės paramos akciją, skirtą padėti jai pasveikti.
Akcijos organizatorių teigimu, moteris per visus šiuos metus nesilankė pas odontologą, o jos dantų būklė – kritinė. Mirella taip pat neturėjo tapatybės kortelės, nebuvo išleidžiama pasivaikščioti net į balkoną. Pranešama, kad visus šiuos metus ji gyveno mažame kambaryje.
Mirella ligoninėje praleido du mėnesius ir namo grįžo spalio pradžioje.
Anot „Fakt“, Mirella grįžo į tą patį butą, kuriame, kaip įtariama, buvo laikoma nelaisvėje pastaruosius 27 metus.
Naujausi komentarai