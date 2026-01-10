Rusai ant Slovjansko numetė 250 kg sveriančią aviacinę bombą

Donecko regiono prokuratūros teigimu, smūgis buvo nukreiptas į gyvenamąjį rajoną, panaudota valdomoji aviacinė bomba FAB-250. Šio tipo bombos sveria 250 kg.
Slovjansko-Kramatorsko aglomeracija yra paskutinė didelė teritorija Donecke, kurią tebekontroliuoja Ukraina.
Maskva aneksavo Donecką 2022 m. rugsėjį ir teigia, esą visa šio regiono teritorija priklauso jai. Donecko likimas yra viena pagrindinių kliūčių teoriniam taikos susitarimui tarp Ukrainos ir Rusijos.
Šeštadienį Ukrainos teisėsaugos institucijos taip pat pranešė apie raketų smūgį Charkivo miestui šalies šiaurėje. Meras Ihoras Terechovas platformoje „Telegram“ pranešė, kad buvo smogta infrastruktūros objektui ir daugiaaukščiui gyvenamajam namui, pridurdamas, kad žalos mastas kol kas lieka neaiškus.
Ukraina šiąnakt taip pat patyrė dronų atakas.
Dnipropetrovsko srityje buvo sužeisti trys žmonės, šeštadienį ryte pranešė gubernatorius Oleksandras Hanža.
Jis sakė, kad vienas vyras buvo sužeistas regiono sostinėje Dnipre, o kitas vyras ir moteris buvo sužeisti pramoniniame Kryvyj Riho mieste, kur po okupantų smūgių kilo gaisrai.
Buvo apgadinta infrastruktūra ir energetikos objektai, dėl to nutrūko elektros tiekimas, taip pat buvo smogta garažų kompleksui. Oro gynybos pajėgos numušė 27 dronus, sakė gubernatorius.
Rusijos pusėje Gynybos ministerija pranešė, kad jos pajėgos numušė 59 Ukrainos dronus, iš kurių 11 virš Juodosios jūros ir 10 virš pietinės Krasnodaro srities.
Buvo pranešimų apie žalą iš Rusijos Volgogrado srities, kurios gubernatorius Andrejus Bocharovas sakė, kad dronų nuolaužos pataikė į naftos saugyklą Oktiabrskyje.
Rusijos oro atakos Ukrainoje padarė didelę žalą. Daugelyje regionų gyventojai susiduria su elektros ir šildymo tiekimo sutrikimais žvarbiais žiemos orais.
Rusijos kariuomenė teisino smūgius Ukrainos elektros tinklo infrastruktūrai aiškindama, kad elektros energija taip pat naudojama Ukrainos gynybos pramonėje.