Naujausius duomenis paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas. Jo duomenimis, nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. gruodžio 25 d. Rusija per karą Ukrainoje prarado iš viso 1 201 230 kareivių.
Be to, per šį laikotarpį Ukrainos pajėgos taip pat sunaikino iš viso 11 456 Rusijos tankus (+7 per parą), 23 801 šarvuotąją kovos mašiną (+5), 35 435 artilerijos sistemas (+59), 1 579 reaktyvinės salvinės ugnies sistemas (+0), 1 263 oro gynybos sistemas (+0), 434 lėktuvus (+0), 347 sraigtasparnius (+0), 94 797 dronus (+600), 4 107 kruizines raketas (+0), 28 karo laivus ar katerius (+0), 71 274 transporto priemones ir degalų cisternas (+149) ir 4 029 specialiosios įrangos vienetus (+0).
Ukrainos kariuomenė nuolat atnaujina duomenis apie priešo nuostolius.
Gruodžio 24 d. Ukrainos pajėgos užfiksavo 130 kovinių susirėmimų fronto linijoje.