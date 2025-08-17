Rusija teigia užėmusi daugiau kaimų, Ukraina praneša atrėmusi puolimą

Rusijos Kursko srities gubernatorius Aleksandras Kinšteinas teigė, kad per Ukrainos nepilotuojamojo orlaivio ataką Rylsko rajone žuvo du automobilyje važiavę žmonės – 52 metų vyras ir jo 13 metų sūnus.
Naujausi karo įvykiai paaiškėjo praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas surengė derybas dėl konflikto užbaigimo, kurių metu akivaizdžių rezultatų pasiekta nebuvo.
Ukrainos kariuomenė, kuri yra mažesnė ir prasčiau aprūpinta nei Rusijos, jau kelis mėnesius ginasi nuo lėtai, bet užtikrintai į priekį žengiančių rusų pajėgų.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad jos kariai užėmė Kolodiazų kaimą Ukrainos rytuose esančioje Donecko srityje ir Voronės kaimą kaimyninėje Dnipropetrovsko srityje.
Kyjivo ir Ukrainos karo analitikai iš interneto svetainės „Deepstate“ šių pasiekimų nepatvirtino.
Anksčiau šią savaitę Rusijos kariai pralaužė ukrainiečių linijas vienoje Donecko srities dalyje netoli Dobropiljos miesto ir svarbaus kelio, jungiančio pagrindinius regiono miestus.
Ukraina teigė nusiuntusi pastiprinimą ir penktadienį tvirtino susigrąžinusi šešis kaimus.
„Jau antrą dieną iš eilės mums pavyko sėkmingai vykdyti operacijas itin sudėtinguose sektoriuose Dobropiljos ir Pokrovsko kryptimis“, – šeštadienį socialiniame tinkle pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Toliau naikinami okupantai, kurie bandė prasiskverbti gilyn į mūsų pozicijas“, – sakė jis ir pridūrė, kad Ukraina taip pat į nelaisvę paėmė „reikšmingą“ rusų karo belaisvių skaičių.
Be to, V. Zelenskis pakartojo perspėjimus dėl galimų tolesnių Rusijos atakų „artimiausiomis dienomis“.
„Rusijos kariuomenė gali bandyti didinti spaudimą ir intensyviau pulti Ukrainos pozicijas, kad sukurtų palankesnes politines sąlygas deryboms su pasauliniais veikėjais“, – teigė jis.
Rusija jau beveik 3,5 metų veržiasi į Ukrainą, rytuose ir pietuose užimdama dideles šalies teritorijas.
Rusų invazija Ukrainoje, kurią V. Putinas pradėjo 2022 m. vasarį, jau pareikalavo tūkstančių aukų.
Praėjus kelioms valandoms po V. Putino ir D. Trumpo derybų Aliaskoje, Kijevas šeštadienį pranešė, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido 85 kovinius nepilotuojamuosius orlaivius ir balistinę raketą.
Labai lauktas susitikimas atokioje JAV valstijoje baigėsi taip ir nepasiekus jokio proveržio, kad būtų sustabdyta daugiau nei trejus metus trunkančią Rusijos invaziją Ukrainoje.
Ukrainos karinės oro pajėgos pranešė, kad Maskva „paleido balistinę raketą „Iskander-M“ ir 85 „Šahed“ tipo“ nepilotuojamuosius orlaivius, taip pat keturiuose regionuose atakavo „fronto zonas“.
Savo kasdienėje ataskaitoje karinės oro pajėgos nurodė, kad atakos buvo surengtos „rugpjūčio 16 d. naktį“, o prasidėjo rugpjūčio 15 d. vakare, kai vyko V. Putino ir D. Trumpo derybos.
Kyjivas pranešė, kad jo oro gynyba numušė 61 dronus.