 Rusija toliau tęsia atakas prieš Ukrainą

2025-08-21 07:09
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Nepaisant taikos pastangų, Rusija toliau tęsia savo atakas prieš Ukrainą. Naktį į ketvirtadienį Ukrainos mietų link skriejo koviniai dronai ir raketos, rašo portalas „The Kyiv Independent“. Naujienų agentūros „RBK Ukraine“ teigimu, sprogimai buvo girdimi sostinėje Kyjive ir vakariniame Lvivo mieste.

Rusija toliau tęsia atakas prieš Ukrainą / Scanpix nuotr.

„RBK Ukraine“, remdamasi srities gubernatoriumi Maksymy Kozyckiu, rašė, kad Lvivo srityje aktyvuota oro gynyba. Kyjive jau trečiadienio vakarą buvo paskelbtas oro pavojus – dronų atakos čia tęsėsi ir naktį. Ir čia veikė oro gynyba. Žmonės turėtų likti slėptuvėse, teigė agentūra, remdamasi Kyjivo karine administracija. Apie sužeistuosius ir žalą kol kas tikslių duomenų nėra.

Ukraina daugiau kaip trejus metus priešinasi Rusijos agresijai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir aukščiausi Europos politikai pirmadienį tarėsi dėl taikos proceso Ukrainoje.

