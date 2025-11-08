Per Rusijos ataką nukentėjo Ukrainos energetikos infrastruktūra, žuvo žmogus

Pastaraisiais mėnesiais Maskva suintensyvino išpuolius prieš energetikos infrastruktūrą Ukrainoje, per kuriuos nukenčia gamtinių dujų objektai, kurie labai svarbūs šildymo sezonu.
Ekspertai teigia, kad Ukrainoje gresia šildymo sutrikimai artėjant žiemai.
„Priešas vėl masiškai puola Ukrainos energetikos infrastruktūrą. Dėl to daugelyje Ukrainos regionų buvo įvesti avariniai elektros tiekimo nutraukimai“, – socialiniuose tinkluose rašė energetikos ministrė Svitlana Hrynčuk, bet nenurodė konkrečių vietovių.
„Avariniai elektros tiekimo nutraukimai bus atšaukti, kai tik stabilizuosis padėtis energetikos sistemoje, – sakė ji. – Nepaisant priešo planų, šią žiemą Ukraina turės šviesą ir šilumą.“
Naktį visoje Ukrainoje buvo paskelbti oro pavojaus perspėjimai, o šiaurės rytinio Charkivo ir pietinės Odesos pareigūnai pranešė apie dronų atakas energetikos objektuose.
Pasak gelbėjimo tarnybų, per drono ataką rytiniame Dnipro mieste nukentėjo devynių aukštų pastatas, žuvo viena moteris ir buvo sužeisti šeši žmonės, tarp jų – vaikas.
Sostinėje Kyjive valdžios institucijos pranešė, kad krintančios nuolaužos sukėlė gaisrus dviejose vietose centriniame Pečersko rajone.
„Technologinė katastrofa“
Rusija per beveik ketverius metus trunkančią invaziją nuolat taikosi į Ukrainos elektros ir šildymo tinklą, ir sunaikino ar padarė žalos didelei daliai esminės civilinės infrastruktūros.
Penktadienio vakarą dronai taip pat atakavo energetikos infrastruktūrą Odesoje, socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė regiono gubernatorius Olehas Kiperis.
„Buvo apgadintas energetikos infrastruktūros objektas“, – sakė jis, bet apie žuvusiuosius ar sužeistuosius nepranešama.
Išpuoliai prieš energetikos infrastruktūrą kelia susirūpinimą dėl šildymo sistemos sutrikimų Ukrainoje, prasidedant ketvirtai plataus masto karo žiemai.
Kyjivo ekonomikos mokyklos ataskaitoje teigiama, kad dėl išpuolių buvo sustabdyta pusė Ukrainos gamtinių dujų gamybos.
Vyriausiasis Ukrainos energetikos ekspertas Oleksandras Charčenka trečiadienį spaudos konferencijoje teigė, kad jei dvi Kyjivo elektrinės ir šildymo įrenginiai neveiktų ilgiau nei tris dienas, kai temperatūra nukristų žemiau minus 10 laipsnių Celsijaus, sostinę ištiktų „technologinė katastrofa“.
Savo ruožtu Ukraina pastaraisiais mėnesiais suintensyvino atakas prieš Rusijos naftos saugyklas ir naftos perdirbimo gamyklas, siekdama nutraukti gyvybiškai svarbų Maskvos energijos eksportą ir sukelti kuro trūkumą visoje šalyje.
Penktadienio vakarą dronų atakos prieš energetikos infrastruktūrą pietų Rusijos Volgogrado srityje sukėlė ir elektros tiekimo sutrikimų, „Telegram“ pranešė gubernatorius Andrejus Bočarovas.