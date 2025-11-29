Per Rusijos dronų ataką Kyjive žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar septyni sužeisti

Smūgiai buvo suduoti praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atleido įtakingą savo administracijos vadovą ir vyriausiąjį derybininką Andrijų Jermaką.
Apie A. Jermako atleidimą paskelbta po to, kai kovos su korupcija agentūros surengė kratas jo bute ir biuruose.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė, kad apie vidurnaktį mieste pasigirdo stiprūs sprogimai, o vėliau pareigūnai patvirtino, kad Kyjive veikia oro gynybos sistema.
Sprogimai Kyjive buvo girdimi visą naktį.
„Virš miesto skraido priešo bepiločiai orlaiviai, į kuriuos reaguoja oro gynybos gynyba. Sostinės pakraščiuose yra daugybė taikinių“ – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė Kyjivo administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
„Šiuo metu Kyjive iš viso yra vienas žuvęs ir septyni sužeisti, įskaitant vieną vaiką“, – pridūrė jis.
Kyjivo administracijos vadovo teigimu, per Rusijos ataką sostinėje žuvo vyras, tačiau detalesnės informacijos jis nepateikė.
Sostinės meras Vitalijus Klyčko atakos metu paragino gyventojus likti slėptuvėse, pabrėždamas kylančio pavojaus grėsmę.
Pasak jo, keliuose sostinės rajonuose buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir automobiliai.
„Šiuo metu sostinėje yra septyni sužeistieji. Keturis iš jų medikai paguldė į ligoninę“, – pridūrė meras.
Kiek anksčiau vietos pareigūnai nurodė, kad tarp sužeistųjų yra ir 13 metų paauglys.
Kyjivo srities administracijos vadovas Mykola Kalasnykas pridūrė, kad Brovarų mieste per atakas buvo sužeistos dvi moterys.
„Priešas intensyviai atakuoja Kyjivo sritį raketomis ir dronais. Atakuojami gyvenamieji rajonai ir žmonių namai“, – teigė jis.
Vėliau pareigūnai pridūrė, kad Rusijos surengta ataka padarė žalą ir sukėlė didelių elektros energijos tiekimo sutrikimų sostinėje.
„Vakarinėje sostinės dalyje nėra elektros. Energetikai dirbs, kad atstatytų tiekimą“, –„Telegram“ pranešė Kyjivo meras.
Anksčiau šią savaitę per kitus dronų ir raketų smūgius Kyjive žuvo septyni žmonės.
Smūgiai surengti tuo metu, kai Ukraina deda diplomatines pastangas dėl praėjusią savaitę JAV pasiūlyto taikos plano, baiminantis, kad Kyjivas bus priverstas padaryti didelių nuolaidų Maskvai.