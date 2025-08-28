Per Rusijos smūgį Kyjive smarkiai nukentėjo ES diplomatinė atstovybė ir Britų tarybos biuras

„Mano mintys su Ukrainos aukomis ir ES delegacijos darbuotojais, kurių pastatas buvo apgadintas per šį tyčinį Rusijos smūgį“, – socialiniame tinkle „X“ parašė EVT pirmininkas A. Costa.
„ES nebus įbauginta. Rusijos agresija tik sustiprina mūsų ryžtą palaikyti Ukrainą ir jos žmones“, – pabrėžė jis.
A. Costa paskelbė biuro vidaus nuotrauką, kurioje matyti išdaužyti langai, įskilusios lubos ir ant grindų pasklidusios nuolaužos.
ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Mathernova rašė, kad delegacijos būstinė buvo „smarkiai apgadinta sprogimo sukeltos smūginės bangos“.
Vienas ES pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad bloko darbuotojai nenukentėjo.
„Kol pasaulis ieško kelio į taiką, Rusija atsako raketomis“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ES užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas.
„Naktinis išpuolis prieš Kyjivą rodo sąmoningą pasirinkimą eskaluoti ir išjuokti taikos pastangas“, – pridūrė ji.
Britų tarybos (British Council) biuras Kyjive taip pat nukentėjo per šią masinę Rusijos ataką Ukrainos sostinėje, ketvirtadienį pranešė organizacija.
„Po praėjusios nakties išpuolio prieš Kyjivą mūsų Britų tarybos biuras buvo smarkiai apgadintas ir bus uždarytas lankytojams iki atskiro pranešimo“, – „Facebook“ įraše pranešė Britų taryba Ukrainoje.
Ketvirtadienį per rusų ataką Ukrainos sostinėje žuvo 14, buvo sužeisti dar apie 50 žmonių. Skelbiama, kad tai buvo antra didžiausia ataka nuo plataus masto karo pradžios.
Rusija tvirtino, kad taikėsi į karinius objektus, nors nukentėjo gyvenamieji rajonai.