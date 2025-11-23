Rusijos smūgiai Zaporižiai sužeidė šešis žmones

„Dėl priešo apšaudymo Zaporižioje jau yra šeši sužeistieji: trys vyrai ir trys moterys. Visi paguldyti į ligoninę“, – platformoje „Telegram“ rašė regiono karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.
Jo pranešime teigiama, kad buvo apgadinti du daugiabučiai namai, parduotuvės patalpos ir automobiliai.
„Pagalba gyventojams atakos vietoje tebėra teikiama“, – sekmadienį anksti ryte rašė I. Fedorovas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, lapkričio 22 d. vakare Rusijos kariuomenė smogė Zaporižiai, iš pradžių buvo pranešta apie mažiausiai penkis sužeistuosius.