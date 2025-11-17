Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo penki žmonės, sugriautas vaikų darželis

Pastaraisiais mėnesiais Maskva intensyvina kasdienius dronų ir raketų antskrydžius, taikydamasi į Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir prieš žiemą padarydama žalos daugybei civilinių objektų.
Ukrainos nepaprastųjų situacijų tarnyba pranešė, kad per smūgį gyvenamajame rajone Balaklijos mieste, šiaurės rytinėje Charkivo srityje, trys žmonės žuvo ir 13 buvo sužeisti, o tarp sužeistųjų buvo keturi vaikai.
Pirmoji šalies ponia Olena Zelenska pasmerkė šią ataką.
„Agresorius sunaikino kelis gyvenamuosius namus ir vaikų darželį. Tai nežmoniškas išpuolis, kurio negalima pateisinti“, – teigė ji socialiniuose tinkluose.
Vietos administracijos paskelbtose nuotraukose matyti iš dalies apgadintas sovietmečiu statytas daugiabutis, kurio visi langų stiklai išdaužti.
Vėliau per Rusijos smūgį Dnipropetrovsko regione žuvo dar du civiliai, pranešė vietos gubernatorius.
Po to, kai Rusija dronais apšaudė Izmajilo miestą Odesos srityje prie Juodosios jūros, užsiliepsnojo su Turkijos vėliava plaukiojantis laivas, gabenęs dujas, pranešė Ukrainos uosto administracija.
Ataka įvykdyta kitą dieną po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė susitarimą su Graikija dėl gamtinių dujų importo per Transbalkanų dujotiekį, kuris eina per Odesą.
Spalį Maskva pradėjo didžiausią nuo invazijos pradžios 2022 metais Ukrainos dujų infrastruktūros bombardavimo kampaniją ir nutraukė 60 proc. pagrindinio šalies šildymui skirto kuro gamybos.
Kyjivas reguliariai taikosi į Rusijos degalų sandėlius, naftos perdirbimo gamyklas ir kitus energetikos objektus, vadindamas tai kerštu už nesiliaujančias Maskvos atakas.
Rusijos primestas okupuotos Donecko srities gubernatorius sakė, kad maždaug 500 tūkst. abonentų anksti pirmadienį po Ukrainos surengto išpuolio laikinai buvo nutrauktas elektros tiekimas.