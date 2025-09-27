Rusijos užsienio reikalų ministras įspėja dėl „ryžtingo atsako į bet kokią agresiją“

„Rusija kaltinama kone planavimu atakuoti Šiaurės Atlanto aljansą ir Europos Sąjungos šalis“, – sakė S. Lavrovas Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.
„Rusija niekada neturėjo ir neturi jokių tokio pobūdžio ketinimų. Tačiau bet kokia agresija prieš mano šalį sulauks ryžtingo atsako“, – sakė jis.
Kelios NATO šalys Europoje sako, kad rusų naikintuvai ir dronai pastarosiomis savaitėmis pažeidinėjo jų oro erdvę, ir kaltina Maskvą siekiu išbandyti Aljansą.
Antradienį paklaustas, ar, jo nuomone, NATO narės turėtų numušti bet kokius jų oro erdvę pažeidžiančius rusų lėktuvus, D. Trumpas atsakė teigiamai.
Kažkada D. Trumpas gyrėsi draugiškais santykiais su rusų prezidentu Vladimiru Putinu ir praėjusį mėnesį pakvietė jį deryboms į Aliaską, nutraukdamas Rusijos lyderio izoliaciją Vakaruose dėl jo 2022-aisiais pradėtos invazijos į Ukrainą.
Tačiau vėliau D. Trumpas reiškė nusivylimą V. Putinu ir sakė, kad Ukraina turėtų atsiimti visas Rusijos užimtas savo teritorijas ar net peržengti Rusijos sieną.
S. Lavrovas negailėjo pagyrų D. Trumpui, kuris vis dėlto dar neįvedė naujų ekonominių sankcijų Rusijai, nors seniai grasino tai padaryti.
„Matome, kad dabartinės JAV administracijos požiūris apima ne tik troškimą prisidėti prie būdų realiai išspręsti Ukrainos krizę, bet ir troškimą plėtoti pragmatišką bendradarbiavimą neužimant ideologinės pozicijos“, – sakė S. Lavrovas.
