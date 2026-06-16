 Rytų Lenkijoje nušautas Putiną kritikavęs rusų menininkas

Rytų Lenkijoje nušautas Putiną kritikavęs rusų menininkas

2026-06-16 07:30
Jūras Barauskas (DPA)

Rytų Lenkijoje buvo nušautas rusų menininkas ir atviras prezidento Vladimiro Putino kritikas, pirmadienį pranešė policija – valdžios institucijų manymu, tikėtina, kad žmogžudystė buvo tikslinga.

Ginklas
Ginklas / magnific.com nuotr.

Lublinio srities policijos atstovas spaudai Lenkijos naujienų agentūrai PAP pranešė, kad į 44-erių vyrą buvo keletą kartų šauta Palenkės Bialos mieste, esančiame už maždaug 35 kilometrų nuo sienos su Baltarusija.

Pasak policijos atstovo, atsižvelgiant į aplinkybes, atrodo, kad tai buvo iš anksto suplanuota žmogžudystė. Tyrėjai nusikaltimo motyvo dar nenustatė, o šaulys vis dar yra laisvėje.

Nors Lenkijos policija aukos tapatybės neatskleidė, Rusijos ir Baltarusijos opozicinės žiniasklaidos priemonės pranešė, kad žuvusysis – performanso menininkas ir karikatūristas, garsėjęs satyriniu V. Putino, Baltarusijos vadovo Aleksandro Lukašenkos ir sovietų diktatoriaus Josifo Stalino atvaizdavimu.

Menininkas nuo 2021 m. gyveno tremtyje Lenkijoje.

Šiame straipsnyje:
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Sioma
Budulių tauta niekaip negali suvokti, kad Rusiją valdo banditai ir verslas egzistuoja tik pagal jų banditiškas paniatkes.
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