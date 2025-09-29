Savaitgalį mėgindami kirsti Lamanšą žuvo keturi migrantai, 400 buvo išgelbėti

Dėl gero oro savaitgalį šimtai migrantų ryžosi pavojingai kelionei į Didžiąją Britaniją, dažniausiai – perpildytomis guminėmis valtimis. Žmonių kontrabandininkai, priklausomai nuo aplinkybių, už tai reikalauja daug pinigų. Neretai migrantai net nedėvi gelbėjimo liemenės.
Prancūzijos institucijų duomenimis, savaitgalį dvi dešimtys valčių buvo ištiktos nelaimių. Šeštadienį gelbėtojai atgal į krantą grąžino apie 220 žmonių, sekmadienį jų buvo beveik 180, tarp jų būta sužeistųjų. Dviejų moterų iš Somalio, kurioms sustojo širdis, išgelbėti nepavyko. Be to, rasti vyro ir jaunuolio kūnai.
Britų duomenimis, nuo metų pradžios Lamanšo sąsiauriu Didžiąją Britaniją pasiekė daugiau kaip 32 tūkst. migrantų – tai didžiausias skaičius per šį laikotarpį. Vien tik šeštadienį dvylika valčių atplaukė 895 migrantai. Tai yra labai didelis vidurkis – maždaug 75 žmonės valtyje.
Londono ir Paryžiaus susitarimas numato, kad Didžioji Britanija per Lamanšą atvykstančius migrantus gali deportuoti į Prancūziją ir už tai turi teisėtai priimti tokį pat migrantų iš Prancūzijos skaičių pagal šeimų susijungimo programą. Rugsėjį įvyko pirmosios deportacijos iš Didžiosios Britanijos. Pagalbos organizacijos kritikuoja susitarimą, kuris iki šiol pirmiausiai yra simbolinio pobūdžio.
