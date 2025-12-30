Volodymyras Zelenskis: sausio 6-ąją Prancūzijoje vyks susitikimas su Ukrainos sąjungininkais

Prieš šį viršūnių susitikimą įvyks sąjungininkių šalių saugumo patarėjų pasitarimas, socialiniame tinkle „X“ paskelbė valstybės vadovas.
„Mes planuojame jį (surengti) sausio 3 dieną Ukrainoje“, – pridūrė jis.
„Netrukus po to vyks diskusijos lyderių lygmeniu – susitikimai yra būtini. Mes tai planuojame sausio 6 dieną Prancūzijoje“, – teigė V. Zelenskis.
Sausio mėnesio susitikimai vyks artėjant ketvirtosioms Rusijos invazijos į Ukrainą metinėms ir tęsiantis kovoms, kurias pastarosiomis savaitėmis lydi diplomatinis sujudimas.
V. Zelenskis, kalbėjęs su žurnalistais netrukus po šio pranešimo, paaiškino, kad nacionalinio saugumo patarėjai „peržiūrės visus dokumentus, visą parengiamąjį darbą“, prieš lyderiams juos aptariant aukščiausiojo lygio susitikime Prancūzijoje.
Pasak šalies vadovo, patarėjai vėl susitiks sausio 7 dieną, kad „patikslintų detales“.
V. Zelenskis išreiškė viltį, kad po to Kyjivas tikisi bendro susitikimo tiek su Europos lyderiais, tiek su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).
Savaitgalį Ukrainos prezidentas Floridoje surengė derybas su D. Trumpu, po kurių Kyjivas ir Vašingtonas pareiškė, kad padaryta pažanga rengiant JAV planą karui užbaigti, tačiau nebuvo jokių ženklų apie proveržį svarbiausiais klausimais.
