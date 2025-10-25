Siaubas Graikijoje: vyras įtariamas žiauriai sumušęs savo lietuvę žmoną vaikų akivaizdoje

Kaip skelbė leidinys „Kathimerini“, 50-metis vyras kaltinamas žiauriu 40 metų žmonos sumušimu jų namuose Koropyje spalio 23 d.
Policijos teigimu, įtariamasis iš pradžių bandė suklaidinti valdžios institucijas – vyras tikino, kad rado savo partnerę kruviną namuose. Tačiau tiesa greitai išaiškėjo, kai 4-metis poros sūnus pareigūnams pasakė: „Tėtis sumušė mamą“.
Lietuvių kilmės moteris patyrė sunkių galvos sužalojimų, ji gydoma Raudonojo Kryžiaus ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje.
Vyrui taip pat pareikšti kaltinimai dėl nepilnamečio kūno sužalojimo.
Du mažamečiai vaikai buvo paimti iš namų ir dabar jais rūpinasi socialiniai darbuotojai.
Anot policijos šaltinių, vyras 2023 m. buvo suimtas už smurtą artimoje aplinkoje prieš tą pačią moterį.
