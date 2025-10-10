Siaubas „Ryanair“ skrydžio metu: iki katastrofos buvo likę vos šešios minutės

Tai įvyko siaučiant audrai „Amy“, atnešusiai vėją, kurio greitis siekė iki 160 km/val., ir sukėlusiai transporto chaosą visoje šalyje.
Įgula lėktuvo kabinoje išsiuntė „7700 squawk“ kodą – bendrojo pavojaus signalą, nurodydamas, kad tai tikriausiai buvo „degalų avarija“.
Skrydis, kurį „Ryanair“ vardu vykdė „Malta Air“, kelis kartus nesėkmingai bandė nusileisti Prestvike, prieš bandydamas leistis Edinburgo oro uoste. Šis bandymas taip pat buvo nesėkmingas. Tada lėktuvas buvo nukreiptas į Mančesterį, kur saugiai nusileido, praėjus beveik dviem valandoms po pirmojo bandymo leistis Prestvike.
Pranešama, kad lėktuvas nusileido bake likus vos 220 kg degalų, kurių pakanka tik maždaug penkioms ar šešioms minutėms skrydžio laiko. Galutinis degalų rezervas yra absoliučiai minimalus degalų kiekis, kurį orlaivis gali turėti, kol tai tampa nesaugu likti ore.
Vienas keleivis, kuris į paskirties vietą atvyko 10 valandų vėliau nei planuota, papasakojo „Ayr Advertiser“ apie savo skrydžio patirtį. Jis sakė: „Iš Pizos išvykome vėluodami dėl visuotinio streiko ir protestuotojų, įsiveržusių į oro uosto pakilimo taką, nerimavome, kad nespėsime į Prestviką prieš audros smūgį. Viskas buvo gerai, kol nepradėjome leistis. Lėktuvas kelis kartus suko ratus, prieš bandydamas leistis pirmą kartą, bet beveik iš karto pakilo atgal. Mums buvo pasakyta, kad bandysime dar kartą arba teks skristi į Mančesterį. Antrą kartą skrydis buvo labai nelygus ir mes beveik pasiekėme pakilimo taką, bet paskutinę minutę labai staigiai pakilome atgal.“
„Supratome, kaip viskas buvo blogai, pamatę nuotraukas, kai pagaliau nusileidome Mančesteryje su beveik pasibaigusiais degalais. Jautėme didelį palengvėjimą. Žmonės norėjo išlipti ir tikrai nebuvo nusiteikę artimiausiu metu skristi.“
Pagal skrydžio trajektoriją, „Boeing 737“ bandė du kartus nesėkmingai nutūpti Prestviko oro uoste dėl stipraus vėjo. Vėliau bandė tūpti Edinburgo oro uoste, bet vėl nepavyko. „Aš skridau tuo reisu su šeima ir man viskas buvo tikrai slegiančiai baisu,“ – keleivis pasakojo „Daily Mail“. „Trys nepavykę tūpimai buvo tarsi iš katastrofų filmo.“
Keleivis pridūrė: „Niekada gyvenime nesu patyręs nieko panašaus. Žmonės meldėsi, o mano sūnus verkė. Galvojau, ar tai viskas?’“
Šio tipo lėktuvams, „Boeing 737-800“, naudotam „Ryanair“ skrydžiui, degalų kiekis negali nukristi žemiau 30 minučių skrydžio laiko.
„Ryanair“ atstovas spaudai sakė „Daily Mail“: „Ryanair“ pranešė apie tai atitinkamoms institucijoms penktadienį (spalio 3 d.). Kadangi dabar tai yra vykstančio tyrimo objektas, su kuriuo mes visiškai bendradarbiaujame, negalime komentuoti.
Jungtinės Karalystės Oro nelaimių tyrimų skyrius („Air Accidents Investigation Branch“, AAIB) taip pat pareiškė „The Herald“: „AAIB pradėjo tyrimą dėl rimto incidento, susijusio su lėktuvu, kuris spalio 3 dieną buvo nukreiptas iš Prestviko į Mančesterio oro uostą. AAIB inspektoriai pradėjo tyrimą ir renka įrodymus.“
Naujausi komentarai