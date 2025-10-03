 Sinagogos Mančesteryje užpuolikas yra sirų kilmės JK pilietis

2025-10-03 09:32
BNS inf.

Britų policija pranešė, kad vyras, kuris užpuolė žmones prie sinagogos Mančetsteryje ir kurį paskui nušovė pareigūnai, yra sirų kilmės Jungtinės Karalysės (JK) pilietis, ir kad buvo sulaikyti dar trys įtariamieji.

Sinagogos Mančesteryje užpuolikas yra sirų kilmės JK pilietis / Scanpix nuotr.

„Galime patvirtinti, kad šiuo metu yra sulaikyti trys įtariamieji; (jie) sulaikyti dėl įtarimų užsakius, parengus ir raginus vykdyti terorizmo aktus. Tai du ketvirtą dešimtį metų einantys vyrai ir septintą dešimtį metų einanti moteris“, – sakoma vėlai ketvirtadienį paskelbtame policijos pranešime.

Ketvirtadienį, per judėjų Jom Kipuro šventę, Anglijos Mančesterio mieste per išpuolį panaudojant automobilį ir peilį prie sinagogos žuvo du žmonės, o dar keturi buvo sužeisti, pranešė policija.

Sužeistųjų būklė šiuo metu yra sunki. 

