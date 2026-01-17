Sirijos kariuomenė skelbia įžengusi į rytus nuo Alepo esančią sritį, kurdams sutikus pasitraukti

Valstybinės televizijos paskelbtame pranešime kariuomenė teigė, kad jos pajėgos „pradėjo veržtis į Vakarų Eufrato regioną, pradėdamos nuo Deir Chafyro“, kurdų pajėgoms šeštadienio rytą sutikus atsitraukti.
Sirijos kariuomenė netrukus pranešė perėmusi Deir Chafyro kontrolę.
Valstybinės televizijos paskelbtame pranešime kariuomenė pareiškė perėmusi „visišką karinę Deir Chafyro kontrolę“.
Naujienų agentūros AFP korespondentas, buvęs šio miesto centre, matė link šios vietovės artėjančias kariuomenės pajėgas, įskaitant ir tankus.
Valstybinės televizijos paskelbtame pranešime kariuomenė įspėjo civilius gyventojus „neiti į operacijų zoną“, kol kariuomenė praneš, kad tai daryti saugu ir bus pašalintos „visos minos ir karo liekanos“.
Praėjusią savaitę po kruvinų susirėmimų išvijusi kurdų pajėgas iš Alepo, Sirijos kariuomenė dislokavo pastiprinimą netoli Deir Chafyro ir nurodė kurdų vadovaujamoms Sirijos demokratines pajėgoms (SDF) evakuoti teritoriją tarp miesto ir Eufrato upės, maždaug 30 km toliau į rytus.
Sirijos kurdų lyderis Mazlumas Abdi (Mazlumas Abdis) anksčiau pareiškė, kad šeštadienį jo pajėgos po smurtinių susirėmimų su Sirijos vyriausybės pajėgomis atsitrauks į rytus nuo Eufrato upės.
M. Abdi penktadienį socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad „dėl draugiškų šalių ir tarpininkų raginimų (...) nusprendėme rytoj rytą 7 val. vietos (6 val. Lietuvos) laiku išvesti savo pajėgas“ į rytus nuo Alepo „siekiant perdislokuoti pajėgas į rytus nuo Eufrato upės“.
Gynybos ministerija palankiai įvertino M. Abdi pranešimą ir teigė, kad kariuomenės pajėgos bus dislokuotos tose teritorijose, kai SDF pasitrauks.
Sirijos kariuomenė tuomet ragino civilius gyventojus palikti Deir Chafyro teritoriją. Anot Sirijos pareigūnų, iš jos išvyko mažiausiai 4 tūkst. žmonių.
Sirijos prezidentas Ahmedas al Sharaa (Ahmedas Šaraa) penktadienį išleido įsaką, kuriuo kurdų kalba paskelbta „valstybine kalba“, taip parodydamas geros valios gestą šiai mažumai po neseniai įvykusio smurto.
Sirijos islamistų vadovaujama vyriausybė siekia išplėsti savo valdžią visoje šalyje nuo 2024-ųjų gruodžio, kai buvo nuverstas ilgametis valdovas Basharas al Assadas (Bašaras Asadas).
Kovą pasiekto susitarimo, kuriuo į valstybę integruota kurdų de facto autonominė administracija šiaurėje, įgyvendinimas įstrigo.
Tačiau A. al Sharaa penktadienį paskelbtas pareiškimas yra pirmasis oficialus kurdų nacionalinių teisių pripažinimas nuo Sirijos nepriklausomybės paskelbimo 1946 metais.
Įsake teigiama, kad kurdai yra „esminė ir neatskiriama“ Sirijos dalis, kurioje jie dešimtmečius kentėjo buvusių valdovų vykdytą marginalizaciją ir priespaudą.
Todėl kurdų kalba tampa valstybine kalba, kurios galima mokyti valstybinėse mokyklose tose vietovėse, kuriose gyvena didelės mažumų bendruomenės.
SDF kontroliuoja nafta turtingus šalies šiaurės ir šiaurės rytus regionus, kurių didžiąją dalį užėmė per Sirijos pilietinį karą ir kovas su grupuote džihadistų grupuote „Islamo valstybė“.
