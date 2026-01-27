Dėl žiemos audros daugiau nei pusė milijono žmonių Jungtinėse Valstijose liko be elektros.
Arktinė oro masė gali dar užsibūti, Naujosios Meksikos ir Meino valstijoms vis dar bandant susidoroti su iššūkiais, kilusiais po smarkios audros, atnešusios didelį kiekį sniego, stiprų vėją, lijundrą ir krušą.
Sinoptikai perspėjo, kad didžiojoje šiaurinės šalies dalyje temperatūra „nuolat laikysis žemiau nulio iki vasario 1 dienos“, socialiniame tinkle „X“ parašė Nacionalinė meteorologijos tarnyba.
JAV pietinėse valstijose, kuriose tokie žiemiški orai yra neįprasti, užfiksuota „rekordiškai žema temperatūra“.
Nors kai kuriose JAV dalyse dangus pradėjo giedrėti, dėl nesiliaujančio snygio Konektikuto šiaurės rytuose iškrito daugiau nei 560 mm sniego, o Bostone, Masačusetso valstijoje, – daugiau nei 406 mm.
Aviakatastrofa
Remiantis valstijos vyriausybės ir vietos žiniasklaidos pranešimais, per smarkią žiemos audrą JAV žuvo mažiausiai 30 žmonių. Dažniausios jų mirties priežastys buvo hipotermija, eismo įvykiai, rogių, keturračių ir su sniego valytuvais susijusios avarijos.
JAV Federalinė aviacijos administracija (FAA) pranešė, kad Meine esančiame Bangoro tarptautiniame oro uoste pakilimo metu sudužus privačiam orlaiviui žuvo mažiausiai šeši žmonės.
Naujajame Džersyje buvo aptiktas sniege gulintis vyras su kastuvu rankoje be gyvybės ženklų.
Niujorke, smarkiai nukritus oro temperatūrai, žuvo dar aštuoni žmonės. Šiuo metu atliekamas tyrimas jų mirties priežastims nustatyti. Kol kas neaišku, ar visos šios mirtys yra susijusios su žiemos audra.
Elektros tiekimo stebėjimo sistemos „PowerOutage“ duomenimis, JAV pietuose elektros tiekimas palaipsniui atkuriamas, tačiau antradienio rytą be elektros vis dar buvo daugiau nei 540 tūkst. klientų.
Ypač nukentėjo pietuose esantys Tenesis, Teksasas, Misisipė ir Luiziana.
Smarki žiemos audra visoje šalyje paralyžiavo eismą, buvo sutrikdyta daugiau nei 9 tūkst. skrydžių.
Našvilio meras Freddie O'Connellas žurnalistams sakė, kad Tenesio sostinėje medžiai toliau virto dėl storo ledo sluoksnio, kartais nutraukdami jau atkurtą elektros tiekimą.
Našvilis ir ir kitos savivaldybės visoje šalyje atidarė laikinas pastoges, kur gyventojai gali apsilankyti, kad sušiltų.
Meteorologijos tarnybos meteorologė Allison Santorelli naujienų agentūrai AFP sakė, kad laikas po audros buvo ypač sunkus, nes nukentėjo tiek daug valstijų – tai reiškia, kad šiaurinės valstijos, turėjusios daugiau žiemos atsargų, negalėjo pasidalinti savo ištekliais su mažiau pasiruošusiais pietiniais regionais.
Žiemiškos audros sistema yra išsiplėtusio poliarinio sūkurio rezultatas – tai Arkties regiono šalto, žemo slėgio oro masė, kuri paprastai sudaro palyginti kompaktišką, apskritą sistemą, tačiau kartais įgauna ovalo formą, todėl šaltas oras pasklinda po Šiaurės Ameriką.
Mokslininkai teigia, kad dažnėjantys tokie poliarinio sūkurio sutrikimai gali būti susiję su klimato kaita, nors diskusijose dar nerasta atsakymo, o tam tikrą vaidmenį vaidina natūralūs pokyčiai.
